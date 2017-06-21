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Премьеры 22 июня 2017 года

Крупные премьеры фильмов 22 июня 2017 года представит всего один, зато невероятно масштабный проект — фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь». В малых премьерах будет поровну юмора и серьёзного кино: в прокат выходят комедии «Вечно молодой» и «Захочу и соскочу, а также драмы «Антропоид» и «Холодное танго».

Большие премьеры 22 июня 2017 года

 
22 июня
Трансформеры: Последний рыцарь
Режиссёр Майкл Бэй В ролях Энтони Хопкинс, Марк Уолберг, Джош Дюамель, Тайриз Гибсон, Сантьяго Кабрера, Лора Хэддок

Майкл Бэй сделал своё дело, Майкл Бэй может уходить. Только напоследок вы окажетесь наедине с «Последним рыцарем» — фильмом, который закроет нынешнюю главу франчайза, чтобы открылось хоть что-нибудь новое. Кажется, все успели заметить, что серия уже в некотором застое и несколько частей подряд рассказывает одну ту же историю: древние трансформеры оставили на Земле невероятно важный артефакт, а теперь прилетели из глубин космоса, чтобы вернуть его себе.

У «Трансформеров» не наблюдается корневой аудитории — методы Бэя должны были распугать всех зрителей давным-давно. Но публика почему-то продолжает приходить — видимо, для того чтобы потом собираться в компании остроумно шутить про количество наркотических веществ, прошедшее через организм режиссёра. В этот раз Бэй себя не ограничивал — в «Последнем рыцаре» играют Энтони Хопкинс и самая грустная собака Великобритании. Только исключительные картины от уникальных киноделов в состоянии уместить Хопкинса и мем-пса.

Да, возможно, «Трансформеры» притягивают своим безумием и наплевательским отношением режиссёра к тому, что он делает. К киноязыку взрывов, вызывающей сексуальности и плохих шуток. Даже интересно, сработает ли это в пятый раз. Ведь точно в пятый? О боже, действительно, в пятый.

 
 

Малые премьеры 22 июня 2017 года

 
22 июня
Антропоид
Режиссёр Шон Эллис В ролях Джейми Дорнан, Киллиан Мёрфи, Брайан Каспе, Марчин Дорочинский, Тоби Джонс, Алёна Михулова, Билл Милнер
Критиканство 75% Томаты 66% Metacritic 59% IMDb 7,2

«Человекообразная обезьяна» — так расшифровывает понятие «антропоид» русскоязычный словарь. Англоязычный более образен: «Похожий на человека». Вполне подходящее название для спецоперации по ликвидации того, кто является человеком внешне, но не внутренне. Обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих был третьим по значимости в Рейхе после Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера; о его натуре можно судить по красноречивому прозвищу «Пражский мясник». Именно он стал мишенью протагонистов этого чешско-британо-французского фильма, основанного на реальных событиях.

Да, в этот раз агенты десантируются не в Марокко, как в недавних «Союзниках», а в Чехословакию. Съёмки проходили в Праге, зачастую в тех самых местах, где всё было в действительности. Однако визуальную сторону фильма хвалят не только за точные локации и пражскую атмосферность, но и за эффект состаренности плёнки, придающий картине больше правдоподобия. Ещё хвалят актёрскую игру — тут почти все лавры достаются Киллиану Мёрфи. Также в плюсы записаны увлекательность и мощный финал.

Но хватает и претензий: за мелодраматичность любовной линии, неровный темп, слабую режиссуру, упрощения. Особенно много ворчания доносится в адрес историчности: мол, особенности Мюнхенского сговора стыдливо затушёваны, чехословацкое правительство в изгнании и Великобритания облагорожены, а нацисты, напротив, раскрашены однотипной мрачной краской, из-за чего одного врага сложно отличить от другого.

Ну и не придирка, а скорее забавный нюанс: трейлер обещает не рассказанную прежде историю — а на самом деле про операцию «Антропоид» снято уже с полдесятка кинолент, плюс в нынешнем году вышел (во Франции, Чехии и Словакии, до нас пока не добрался) франко-бельгийско-британо-американский фильм HHhH про всё те же события.

 
 
 
22 июня
Вечно молодой
Режиссёр Гийом Кане В ролях Гийом Кане, Марион Котийяр, Филипп Лефевр, Жиль Лелуш, Камилла Роу, Кев Адамс, Бен Фостер
IMDb 6,5

Разбавить две драмы, связанные со Второй мировой, призваны две комедии. Первая из них — французская, со списком ролей в духе анекдота про Баден-Баден: актёра Гийома Кане играет актёр Гийом Кане, его возлюбленную Марион Котийяр играет его возлюбленная Марион Котийяр, и так далее. Да и сюжет смахивает на реальность: 43-летний герой переживает кризис среднего возраста и решает доказать всем, что он ещё ого-го и на иго-го, то есть на коне.

С одной стороны, любопытно посмотреть на киноиндустрию глазами инсайдера. В этом плане «Вечно молодой» напоминает забавную и трогательную американскую короткометражку «Не в такт» (Not Your Time). С другой, есть в задумке что-то неуловимо эксгибиционистское, особенно учитывая уверения авторов, что фильм основан на реальной совместной жизни Кане и Котийяр.

Для Кане это пятый опыт постановки полнометражного кино и третий — исполнения главной роли в фильме, который он сам написал и срежиссировал. Словом, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Вот только успехи середнячковые что на IMDb, что на «Томатах»: на агрегаторе рецензий 2 свежих помидора на 1 гнилой, кто-то хвалит «Вечно молодого» за смелость и сатиру, кто-то ругает за безвкусицу.

 
 
 
22 июня
Захочу и соскочу
Режиссёр Сидни Сибилия В ролях Эдоардо Лео, Валерио Апреа, Стефано Фрези, Паоло Калабрези, Либеро Де Риенцо, Лоренцо Лавиа, Пьетро Сермонти
IMDb 7,0

На смену французской комедии с оттенком реалити-шоу — итальянская комедия с оттенком сериала «Во все тяжкие». Здесь тоже химик (только не школьный, а университетский) решает заработать криминальным способом, причём дело не обходится без его ученика. И социальный подтекст аналогичный, о скудных зарплатах учителей/преподов и прочих бюджетников. Разве что в итальянской истории действуют сразу 7 научных сотрудников, да и их криминальные приключения не столько остросюжетные, сколько нелепые.

Для режиссёра Сидни Сибилии «Захочу и соскочу» стал полнометражным дебютом — причём успешным: фильм насобирал охапку наград и номинаций на кинофестивалях. С другой стороны, на «Томатах» зрители выставили ему всего 59%.

Об успешности свидетельствует и тот факт, что уже успело выйти продолжение. Немудрено — за три года-то. Да, до наших экранов наконец доползла «новинка», премьеровавшаяся аж в 2014-м. Ну, лучше поздно, чем никогда (а с учётом зловещих нововведений касаемо прокатных удостоверений «никогда» нависает над малыми премьерами вполне реальной угрозой. Особенно над такими крохотными — у «Захочу и соскочу» всего 50 кинотеатров).

Фильм заслужил одобрение за социальную сатиру и толковый фарс. Оправданны ли эти похвалы, мы постараемся выяснить в ближайшие дни.

 
 
 
22 июня
Холодное танго
Режиссёр Павел Чухрай В ролях Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, Андрюс Бялобжескис, Моника Санторо, Дайнюс Казлаускас
Критиканство 70%

Словосочетание «холодное танго» звучит чуть ли не как оксюморон. Но и главная линия фильма — сочетание несочетаемого, главные герои стоят по разные стороны едва ли не во всём. Критики видят тут конфликт не столько между людьми, сколько между человеком и системой: мол, кабы Макс и Лайма родились и выросли в иных обстоятельствах, то могли бы стать счастливой парой, а не мучить и мучиться.

В основу сюжета легла повесть Эфраима Севелы «Продай твою мать», но прочитавшие книгу и посмотревшие фильм отмечают, что акценты в экранизации расставлены иначе. Расстановка акцентов коснулась и реальной истории: например, «лесные братья» представлены как патриоты, убивающие сугубо советских мужчин-военнослужащих.

«Холодное танго» снималось как четырёхсерийный сериал (премьера оного состоится позднее), а потом было смонтировано для кинопроката. Отсюда проблемы с темпом, многие критики отмечают рваность повествования. Даже титульное танго протагонистов — и то оказалось вырезано. Сами протагонисты тоже получили неоднозначные отзывы.

«Холодное танго» стало фильмом открытия «Кинотавра» (плюс там Павлу Чухраю вручили приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу») и фильмом закрытия Московского еврейского кинофестиваля — а заодно закрывает наш обзор малых премьер 22 июня 2017 года.

 
 
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Превью Трансформеры: Последний рыцарь Холодное танго Вечно молодой Антропоид Захочу и соскочу
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