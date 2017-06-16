Коротко об аниме: Свет и любовь

К касту сериала «Любовь и ложь» ( Koi to Uso ) присоединились Кищо Танияма («Жан Кирштейн в «Атаке на титана» ) и Томоё Куросава (Тина Спраут в «Чёрной пуле» ), которые сыграют Хадзиме Ядзиму и Кагецу Ичидзё из Министерства труда и здравоохранения, а Эри Китамура (Эми в «Торадоре» ) станет закадровым голосом.

У стартующего 7 июля сериала «Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chōsakan) кастинговое пополнение: Кодзи Юса (Винсент Ло в «Эрго Прокси»), Хироки Ясумото (Агни в «Чёрном дворецком») и Цубаса Ёнага (Нагиса Хадзуки в «Воле»), которые озвучат священника Джулию (прекрасный юный священник, который работает с бедняками в африканской республике Софма, где его почитают как святого; Хирага глубоко впечатлён его набожностью), Билла Сускинса (следователь ФБР и истовый католик, который глубоко уважает Роберто и Хирагу и иногда помогает им с делами) и Рёту Хирагу (младший брат Хираги, который проходит лечение в Германии) соответственно.