Коротко об аниме: Свет и любовь

Сериалы «Свет Клион» (Clione no Akari), «Теннис 9» (Teekyū) и «Кайто и Анса» (Kaito × Ansa) стартуют 12 июля.
Оригинальный фантастический аниме-сериал от Netflix, ранее известный как «Идеальные кости» поменял название на «Б: Начало» (B: The Beginning). Его выход запланирован на следующий год.
К касту сериала «Любовь и ложь» (Koi to Uso) присоединились Кищо Танияма («Жан Кирштейн в «Атаке на титана») и Томоё Куросава (Тина Спраут в «Чёрной пуле»), которые сыграют Хадзиме Ядзиму и Кагецу Ичидзё из Министерства труда и здравоохранения, а Эри Китамура (Эми в «Торадоре») станет закадровым голосом.
Четвёртая полнометражка популярного детского франчайза «Мистические часы» получила название «Мистические часы теневой стороны: Возвращение короля они» (Yo-kai Watch Shadowside: Oni-ō no Fukkatsu). Фильм выходит в японский прокат 16 декабря.
Ватару Хатано (Мурасаки в «Хаматоре») влился в ряды сэйю сериала «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu). Он озвучит персонажа по имени Ёске Ащия.
У стартующего 7 июля сериала «Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chōsakan) кастинговое пополнение: Кодзи Юса (Винсент Ло в «Эрго Прокси»), Хироки Ясумото (Агни в «Чёрном дворецком») и Цубаса Ёнага (Нагиса Хадзуки в «Воле»), которые озвучат священника Джулию (прекрасный юный священник, который работает с бедняками в африканской республике Софма, где его почитают как святого; Хирага глубоко впечатлён его набожностью), Билла Сускинса (следователь ФБР и истовый католик, который глубоко уважает Роберто и Хирагу и иногда помогает им с делами) и Рёту Хирагу (младший брат Хираги, который проходит лечение в Германии) соответственно.