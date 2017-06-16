Экс-главы Sony Pictures Television будут курировать создание сериалов для Apple

В начале года корпорация Apple заявила о желании влиться в стройные ряды компаний, производящих и транслирующих оригинальный контент. Речь шла о художественных сериалах и полнометражных фильмах, а в качестве примеров для подражания назывались такие телевизионные хиты, как «Очень странные дела» от Netflix и «Мир Дикого Запада» от HBO.

К тому времени представители Apple уже вели активные переговоры с продюсерами и рекламщиками, готовясь к новому шагу. И вот, первая договорённость достигнута. Компания наняла ранее возглавлявших Sony Pictures Television Джейми Эрлихта и Зака Ван Амбурга в качестве программных директоров, которые возглавят работу над созданием оригинального контента. В своё время оба заведовали производством небезызвестных многосерийных проектов «Во все тяжкие» (AMC), «Спаси меня» (FX) и «Чёрный список» (NBC).

Эрлихт и Ван Амбург помогут компании Apple в новом для неё начинании — создании художественных сериалов, которые по качеству исполнения смогут потягаться с аналогичным продуктом от премиальных кабельных каналов и потоковых сервисов, чьи успехи в этом деле нынче сложно оспорить.

Вдобавок именно этим товарищам предстоит решить, будут ли оригинальные сериалы компании транслироваться через Apple Music или же для этих целей стоит соорудить отдельный сервис потокового видео. Ходили слухи, что компания намерена пойти по второму пути, но никакой конкретики в этом вопросе пока нет.