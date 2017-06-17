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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Девочки-мангаки» — анонс

Августовский выпуск журнала Manga Time Kirara Max объявил о старте производства телесериала по ёнкоме Каори Ханзавы «Девочки-мангаки» (Comic Girls).

История рассказывает о пятнадцатилетней старшекласснице Каоруко Моэте, создающей мангу под псевдонимом Хаос. После того как она оказывается в самом низу таблицы читательских рейтингов журнала, редактор советует ей переехать в особое женское общежитие, созданное исключительно для авторов манги. Там Каоруко встречается с тремя другими девушками — автором сёдзё-манги Коюме Коизукой, автором манги в жанре подростковой романтики Руки Ирокавой и автором сёнэн-манги Цубасой Кацуки. Поддерживая друг друга, эти девочки стремятся к тому, чтобы стать лучшими мангаками.

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