 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic, часть 8 Ноль кадров в секунду. Выпуск 165: Бесполезный выпуск Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 42: Боссы Почём Сапковский «Ведьмака» продавал
7
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Майкл Бэй уходит в более серьёзное кино, чем «Трансформеры»

Майкл Бэй взаправду прощается с режиссурой «Трансформеров» и это действительно похоже на «я устал, я ухожу и я сделал всё, что мог»:

Эти фильмы невыносимо большие. После них уходишь опустошённым, по-моему, пора завязывать, хотя было весело. «Последний рыцарь» — финальный аккорд и надо ходить на пике. Хорошая была поездочка, но меня ждёт множество других фильмов.

Майкла зовут взрослые и серьёзные проекты — он признаётся, что недавно прочитал сценарий фильма про наёмного убийцу, не скупящийся на кровь и насилие. Может быть, кто-то подбросил Бэю сценарий «Джона Уика»? Ещё ему хочется вернуться к экшен-комедиям в духе «Плохих парней» и уже запланирована встреча с парочкой актёров:

Есть чуваки, с которыми хотелось бы поработать, может быть, сведём их вместе. Они ещё не звёзды экшена, но могут ими стать. У них точно есть чувство юмора. Не буду называть их имена, потому что ещё не встречался, но посмотрим что из этого получится.

Забавно, но снимать «Плохих парней 3» Майклу Бэю точно не хочется:

Скоро они станут «Старыми парнями», этим копам пора уже выходить в отставку. Очень долго они пытаются раскрутить это кино без всякого моего участия. Им стоит поторопиться.

Похоже, Майкл не испытывает ностальгии и плевать хотел на чувства фанатов. Хотя, чему здесь удивляться? По этому принципу он и снимал «Трансформеров».

7 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия на фильм «Трансформеры: Эпоха истребления»
 
Ролик с Суперкубка фильма «Трансформеры: Эпоха истребления»
 
Киноитоги года

Тоже интересно

 
Осмысленные реплики: Зак Пенн про «Матрицу», Джеймс Ганн про «Стражей галактики 2» и Ридли Скотт со своими «Чужими»
 
Сериалы «Утиные истории» — трейлер
 
Игры Запущен сбор средств на Psychonauts 2
 
«Перебежчики» между Marvel и DC
 
Расширенный телеролик фильма «Варкрафт»
 
Режиссёр Шейн Блэк сделает нового «Хищника» событийным
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика