Майкл Бэй уходит в более серьёзное кино, чем «Трансформеры»

Майкл Бэй взаправду прощается с режиссурой «Трансформеров» и это действительно похоже на «я устал, я ухожу и я сделал всё, что мог»:

Эти фильмы невыносимо большие. После них уходишь опустошённым, по-моему, пора завязывать, хотя было весело. «Последний рыцарь» — финальный аккорд и надо ходить на пике. Хорошая была поездочка, но меня ждёт множество других фильмов.

Майкла зовут взрослые и серьёзные проекты — он признаётся, что недавно прочитал сценарий фильма про наёмного убийцу, не скупящийся на кровь и насилие. Может быть, кто-то подбросил Бэю сценарий «Джона Уика»? Ещё ему хочется вернуться к экшен-комедиям в духе «Плохих парней» и уже запланирована встреча с парочкой актёров:

Есть чуваки, с которыми хотелось бы поработать, может быть, сведём их вместе. Они ещё не звёзды экшена, но могут ими стать. У них точно есть чувство юмора. Не буду называть их имена, потому что ещё не встречался, но посмотрим что из этого получится.

Забавно, но снимать «Плохих парней 3» Майклу Бэю точно не хочется:

Скоро они станут «Старыми парнями», этим копам пора уже выходить в отставку. Очень долго они пытаются раскрутить это кино без всякого моего участия. Им стоит поторопиться.

Похоже, Майкл не испытывает ностальгии и плевать хотел на чувства фанатов. Хотя, чему здесь удивляться? По этому принципу он и снимал «Трансформеров».