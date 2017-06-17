Телеовощи. Выпуск 174: Кормите лепреконов

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Собрано $463 из $500
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:43 —
|Новости
|00:46:40 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:48:04 —
|«Когти» — 1x01 (премьера)
|00:57:12 —
|«Кровавые гонки» — 1x01 (премьера)
|01:05:20 —
|«Тёмная материя» — 3x01—02 (премьера сезона)
|01:11:16 —
|«Американские боги» — 1x07
|01:23:11 —
|«Кремниевая долина» — 4x08
|01:27:12 —
|«Доктор Кто» — 10x09
|01:33:57 —
|«12 обезьян» — 3x05–06
|01:42:31 —
|«Конмэн» — 2x01—12
|01:46:15 —
|«Волчонок» — 1x11 (впечатления Ларисы)
|01:54:35 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x23 (впечатления Льва)
|02:04:44 —
|«Рэй Донован» — 2x02 (впечатления Михаила)
|02:09:13 —
|Благодарим наших спонсоров
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