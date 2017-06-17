Valve продолжают покидать сотрудники, создавшие Half-Life и Portal 2

Как крысы бегут с тонущего корабля, так и игровые разработчики продолжают разбегаться из одной из самых успешных студий в индустрии. Ох уж эти творческие личности — нет чтобы патчить Steam вместе со всеми и получать миллионы, но ведь нет! Они, видите ли, пришли в Valve делать игры.

За время, прошедшее с нашей прошлой записи, студию Valve покинуло ещё два заметных члена. Сначала оттуда удрал уже четвёртый сценарист — Джей Пинкертон, помогавший Уолпоу с Portal 2 и короткометражками по Team Fortress 2. Потом к исходу подключился Джон Гатри — один из главных дизайнеров уровней в дилогии Half-Life, в число которых входит культовый Рейвенхольм.

Забавно видеть, что вместо единовременного ухода все эти товарищи предпочитают отчаливать из Valve по очереди. Само собой, у этого есть логичное и реалистичное объяснение, прописанное в контрактах, но нам хочется верить, что на самом деле всё куда веселее: что путь к выходу из офиса Valve спрятан за сотней уровней-лабиринтов, на прохождение которых всем требуется разное время.