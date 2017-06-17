Анонс аниме «Полиция Будущего EZY»

Также на фестивале Annecy состоялся анонс нового аниме-проекта во вселенной «Полиции Будущего» (Kido Keisatsu Patlabor) под названием «Полиция Будущего EZY» (Patlabor EZY). Кроме самого факта анонса, никаких подробностей пока раскрыто не было, так что будет ли новое аниме продолжением старого сериала, фильмов или же вышедшей в 2016 году короткометражки «Полиция Будущего: Перезагрузка» (Kidou Keisatsu Patlabor Reboot) пока не известно, однако Казунори Ито, писавший сценарии для всех итераций франчайза, уже объявил о своём участии в проекте.

Благодаря быстро ускоряющемуся развитию технологий, человекоподобные машины под названием «лейборы» проникают во все отрасли промышленности. Первоначально спроектированные под строительные нужды, лейборы со временем также стали использовать для выполнения пожарных, военных, охранных и иных функций. Однако вместе с их стремительным распространением всё чаще стали случаться преступления, связанные с лейборами. Для противодействия им были созданы особые отряды полиции, использующие специально разработанные под полицейские нужды машины — Патлейборы.