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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс фантастического детективного аниме «Плутон»

И ещё одна новость из солнечной Франции, с проходящего там сейчас фестиваля анимационных фильмов Annecy: в работе находится аниме-экранизации культовой манги Наоки Урасавы «Плутон» (Pluto), являющейся переосмыслением мира манги «Астробой» Осаму Тедзуки. Созданием аниме будет заниматься молодая студия M2, чей основатель Масао Маруяма уже давно пытался запустить экранизацию «Плутона» в производство, он же, кстати, ранее выступал продюсером всех аниме-экранизаций Урасавы.

В далёком будущем, где люди и разумные человекоподобные роботы мирно сосуществуют, некто убивает людей и один за другим уничтожает семерых величайших в мире роботов, выводя их из строя самым жестоким и бессмысленным образом. Гезихт, робот-детектив из Европола, расследует череду этих загадочных убийств, и дело становится ещё более запутанным, когда он начинает подозревать, что преступления совершает не человек. Гезихт противостоит сильному и неуловимому противнику, о котором практически ничего не знает, при этом самого его беспокоят странные сны, пробуждающие в душе тревожные воспоминания...

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Плутон (Pluto)
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