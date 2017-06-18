Новости кино — лучшее за неделю

- «Крым» — трейлер — ролик фильма с поддержкой армии ботов.
- Кассовые сборы «Мумии» спасены китайцами, корейцами и русскими — есть места на планете, где Том Круз популярен.
- Джосс Уидон нашёл нового композитора для «Лиги справедливости» — теперь кино зазвучит по-другому.
- Режиссёр ископаемых фильмов считает, что вселенная Marvel скатилась — всё уже давно не торт.
- Короткометражный фильм Rakka (Часть 1) режиссёра Нила Бломкампа — Нил наконец-то добрался до уничтожения мира.
- Мединскому и Говорухину отклонили пункт — не все смогут блокировать пиратские сайты.
- Элизабет Бэнкс обвинила Стивена Спилберга в сексизме и огребла люлей — Спилберг остаётся неприкосновенным.
- «С Днём Смерти» — трейлер — день опасного сурка.
- Осмысленные реплики режиссёров Шумахера, Мактирнана и дель Торо — Шумахер до сих пор не может понять проблемы с бэтсосками.
- Кто был тайным режиссёром «Мумии»? — ответ вас не удивит.
- «Коматозники» — трейлер — молодые и сексуальные смертинки.
- Готовится экранизация культовой игры «Дюк Нюкем» — игры по-прежнему идут на большие экраны.
- Кевин Смит опять кинул нас с сиквелом «Джея и Молчаливого Боба» — Кевин Смит продолжает снимать только для себя.
- Кевин Файги отказывается признавать вражду между Marvel и DC — лично Файги ни с кем не воюет.