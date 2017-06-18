Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Утиные истории» — дата выхода и ролик с открывающими титрами — мультсериал возвращается на экраны в августе.
- Телевизионный спин-офф «Джона Уика» уже в работе — сериал получил название «Отель „Континенталь“».
- Пятый сезон «Торчвуда» выйдет в аудиоформате — уже можно формить предзаказ бокс-сетов с продолжением спин-оффа «Доктора Кто».
- Пятый сезон «Лютера» — дело решённое — Идрис Эльба и Нил Кросс снова в деле.
- Братья Руссо и Генри Селик работают над сериалом по игре Little Nightmares — режиссёр в очередной раз берётся за ужастик о маленькой девочке.
- Мартин Фриман готовит сериал по «Потерянному раю» Джона Мильтона — проект находится на стадии обсуждения.
- «Тур де Фармация» — трейлер телефильма от Энди Сэмберга и Мюррея Миллера — мокьюментари о велогонках выйдет на HBO 8 июля.
- Джейсон О'Мара пополнил актёрский состав «Человека в высоком замке» от Amazon — в третьем сезоне антиутопии очередное пополнение.
- Михил Хаушман сыграет в сериале «Призрак дома на холме» — актёру досталась одна из главных ролей в будущем ужастике.
- Экс-главы Sony Pictures Television будут курировать создание сериалов для Apple — Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург займут должности программных директоров.