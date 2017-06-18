Новости игр — лучшее за неделю

- Семейные склоки мира видеоигр — статья о тяжёлой доле семей из интерактивных миров.
Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода — можно ли превратить в комедию историю о захваченном нацистами мире? Да.
- Beyond Good and Evil 2 — кинематографичный трейлер приквела — не совсем то, чего мы ждали, но всё равно очень круто.
- Sony запрещает мультиплеер между PS4 и чужими системами — не видать нам Xbox Live на PS4.
- Spider-Man — 9 минут зрелищного геймплея — если уж здесь даже безвестных второсортных злодеев ловят так красиво...
- Dishonored: Death of the Outsider — CG-трейлер — самостоятельное дополнение сработало с Wolfenstein — поди уж сработает и с Dishonored 2.
- Анонсирован приквел Life is Strange: Before the Storm — отмотку времени у нас отберут, но вот подростковой драмы оставят с избытком.
- Anthem — имя сценариста и другие детали новой игры от BioWare — создатель дилогии Mass Effect вернулся из условно-бесплатного сетевого рабства.
- Metro Exodus — трейлер и кадры с E3 2017 — нет, это не опенворлд.
- Days Gone — второй трейлер — а вот это — опенворлд, а вовсе не набор линейных кинематографичных скриптов.
- Assassin’s Creed: Origins — трейлер, геймплей и кадры — уже не очень древний Египет ждёт своих ассасинов.
- Кинематографичный трейлер Skull and Bones — новой пиратской игры от Ubisoft — йо-хо-хо, товарищи!
- OpenIV под запретом — Take-Two убило программу по модификации GTA V — всё-таки издатели, не выставляющие себя бездушными мудаками — большая редкость.
- God of War — пятиминутный трейлер — смена оружия не отняла у Кратоса былой свирепости.
- Detroit: Become Human — трейлер с E3 2017 — знакомьтесь: последний играбельный персонаж новой истории от Дэвида Кейджа.
- The Evil Within 2 — дебютный трейлер — не страшно, но дюже атмосферно.
- Xbox One X — цена и дата выхода бывшего Project Scorpio — кому не жалко $ 500?
- Shadow of the Colossus — трейлер ремейка для PS4 — старые колоссы, новые шкуры.
- Metroid: Samus Returns — анонс полигонального ремейка Metroid 2 — люди довольны, а нам AM2R всё ещё ближе.
- Xbox One получит обратную совместимость с Xbox — но количество поддерживаемых игр будет меньше, чем у совместимости с Xbox 360.
- Создатели Hitman обрели независимость — и Агент 47 ушёл с ними.
- Valve продолжают покидать сотрудники, создавшие Half-Life и Portal 2 — интересно, они там когда-нибудь кончатся?
- Ori and the Will of the Wisps — трейлер — душевно.
- XCOM 2: War of the Chosen — анонс, дата выхода, дебютный трейлер и кадры — а вы уже готовы перепроходить XCOM 2?
- Knack 2 — новый трейлер, дата выхода и цена — авторы обещают куда лучшую игру по куда меньшей цене.
- Monster Hunter: World — культовая серия от Capcom пытается захватить мир — «Монхан» перебирается на PC, PS4 и Xbox One.
- Nintendo анонсировала Metroid Prime 4 и Pokemon для Switch — и это почти всё, что о них известно.
- Griftlands — дебютный трейлер RPG от авторов Don’t Starve — с 2D-графикой словно из хорошего мультсериала.
- South Park: Phone Destroyer — анонс мобильной игры по "Южному парку« — будет чем занять себя в ожидании полноценного сиквела.
Подборка спецвыпусков «Ноля кадров в секунду», посвящённых конференциям E3 2017:
- Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 43: Конференция EA на E3 2017.
- Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 44: Конференция Microsoft на E3 2017.
- Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 45: Конференция Bethesda на E3 2017.
- Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 46: Конференция Devolver Digital на E3 2017.
- Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 47: Конференция Ubisoft на E3 2017.
- Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 48: Конференция Sony на E3 2017.
- Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 49: Трансляция Nintendo Spotlight с E3 2017.