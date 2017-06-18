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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Чистюля! Аояма-кун» — сэйю

Стартующая уже 3 июля телеэкранизация комедийной манги «Чистюля! Аояма-кун» (Keppeki Danshi! Aoyama-kun) обзавелась сэйю, озвучивающими центральных героев.

Сэйю
Аояма-кун Рётаро Окиару Берсерк в «Судьбе Ноль», Шрам в «Стальном Алхимике»
Ученик первого года старшей школы Фудзими и лучший игрок школьной футбольной команды, выступающий под номером 10. Своей феноменальной игрой он заслужил место в юниорской сборной Японии U-16, где выступает на позиции центрального полузащитника. Он настолько одержим чистотой, что из принципа отказывается играть головой или идти в подкаты. По некой таинственной причине поступил именно в старшую школу Фудзими.
Каору Заизен Томоказу Секи Арчер в «Судьбе Ноль», Сагара Соске в «Стальной тревоге»
Ученик второго года старшей школы Фудзими и страстный нападающий. Выступал под «десяткой» перед тем, как Аояма присоединился к команде. Поначалу считал Аояму жутковатым, но постепенно принял его, увидев в нём страсть к футболу. Старший и любимый сын семьи Заизен, владельцев крупного промышленного конгломерата, отец постоянно его балует.
Мока Гото Анзу Харуно
Ученица первого года старшей школы Фудзими, не вступившая ни в один клуб. Однажды разговаривала с Аоямой в младшей школе, но он о ней забыл. Постоянно носит с собой бейсбольную биту с гвоздями и рисунками цветочков как свой личный фирменных знак.

В центре повествования — Аояма, юный футбольный гений, играющий за юниорскую национальную сборную Японии. Его называют «чистюлей» из-за стиля игры. Играя, он никогда не стелится в подкатах, не вступает в верховую борьбу, а мяч из-за боковой он вбрасывает, только надев свои белоснежные перчатки.

Авторы
Режиссёр Казуя Ичикава «Удар монстра»
Сценарист Мидори Гото «Невозмутимый Хозуки»
Дизайнер персонажей Ариса Мацуура
Студия TMS Entertainment
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Чистюля! Аояма-кун (Keppeki Danshi! Aoyama-kun)
 1 февраля«Чистюля! Аояма-кун» — анонс 2 марта«Чистюля! Аояма-кун» — авторы
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