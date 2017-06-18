«Чистюля! Аояма-кун» — сэйю

Сэйю

Ученик первого года старшей школы Фудзими и лучший игрок школьной футбольной команды, выступающий под номером 10. Своей феноменальной игрой он заслужил место в юниорской сборной Японии U-16, где выступает на позиции центрального полузащитника. Он настолько одержим чистотой, что из принципа отказывается играть головой или идти в подкаты. По некой таинственной причине поступил именно в старшую школу Фудзими.

Каору Заизен Томоказу Секи Арчер в «Судьбе Ноль», Сагара Соске в «Стальной тревоге»

Ученик второго года старшей школы Фудзими и страстный нападающий. Выступал под «десяткой» перед тем, как Аояма присоединился к команде. Поначалу считал Аояму жутковатым, но постепенно принял его, увидев в нём страсть к футболу. Старший и любимый сын семьи Заизен, владельцев крупного промышленного конгломерата, отец постоянно его балует.

Мока Гото Анзу Харуно