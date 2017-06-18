Новости аниме — лучшее за неделю

- Прогноз на весенний сезон от Amazon Stalker — японцы готовятся закупать диски «Эроманга-сенсея» впрок.
- Самые продаваемые ранобэ мая 2017 года — японцы закупают томики «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?» впрок.
- «Рыцари „Сидонии“» и «Блейм!» получат продолжения — вероятно, «Рыцари „Сидонии“» дойдут до финала истории.
- «Виолетта Эвергарден» — авторский состав — сериал со сказочно красивым артом (и буктрейлерами) таки стартует в зимнем сезоне.
- «Атака на Титана» вернётся в следующем году — ждать ещё четыре года не придётся.
- «Полиция будущего EZY» — анонс — новое воплощение классического меха-франчайза.
- «Ресторан из другого мира» — сэйю и трейлер — демон-дракон, великий волшебник и разнообразные искатели приключений мирно ужинают в одном заведении.
- Анонс фантастического детективного аниме «Плутон» — робот-детектив против робота-маньяка (но это не точно).
- «Директор принцесс» — второй трейлер и сэйю — Миюки Саващиро на борту.
- «Девочки-мангаки» — анонс — милые школьницы, собранные в специальном общежитии, рисуют мангу разных жанров и направлений.