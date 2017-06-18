Новые сериалы 19 – 25 июня

Неделя отметится премьерой мистического триллера «Мгла» по одноимённому роману Стивена Кинга и комедии о женском рестлинге «Блеск», а также возвращением в эфир «Проповедника» — экранизации известного комикса.
Понедельник, 19 июня
драма
В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо
Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд
Третий сезон сериала завершится десятой серией под названием Lantern. Кабельный канал AMC пока не оглашал решения о будущей судьбе проекта.
Вторник, 20 июня
комедия
В ролях Элли Маки, Азиф Али, Брайан Сакка, Брук Диллман, Джинджер Гонзага, Джессика Лоу
Создатель Джордан Шипли, Джастин Шипли
История о неудачниках, переживших авиакатастрофу и очутившихся на необитаемом острове, где им придётся бороться за выживание вдали от благ цивилизации, социальных сетей и вай-фая.
Среда, 21 июня
детектив, драма, триллер
В ролях Патрик Уилсон, Тед Денсон, Кирстен Данст, Джин Смарт, Джесси Племонс, Кристин Милиоти
Создатель Ной Хоули
Десятый эпизод Somebody to Love станет заключительным для третьего сезона криминальной антологии. Ходят слухи, что этот сезон может оказаться для сериала последним.
Четверг, 22 июня
ужасы, триллер
В ролях Алисса Сазерленд, Билл Карр, Дэвид Вм. Марш, Грег Григор Ованнисян, Гас Бирни
На один городок опускается с виду совершенно безвредный туман, который, однако, таит в себе многочисленные ужасы. Он пугает не только скрытыми в нём потусторонними сущностями, но и страхом неизвестности, который побуждает жителей бороться как с неизвестными тварями, так и со своими демонами и что важнее, друг с другом.
драма, комедия, медицинский
В ролях Оуэн Мэкен, Фредди Родригес, Джилл Флинт, Кен Люн, Роберт Бэйли мл., Брендан Фер
Создатель Гейб Сэйкс, Джефф Джуда
Протагонистами являются сотрудники скорой, работающие в ночную смену. Их главная задача — оказать правильную помощь в первые минуты, ведь именно от оных зависит дальнейшая судьба человека…
Пятница, 23 июня
комедия, драма
В ролях Элисон Бри, Марк Мэрон, Крис Лоуэлл, Алекс Рич
Это история безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах, попав в мир пышных причёсок, блеска и спандекса.
драма, мистика
В ролях Джозеф Морган, Дэниэл Гиллис, Клер Холт, Фиби Тонкин, Чарльз Майкл Дэвис, Даниэлла Пинеда
Создатель Джули Плек
Четвёртый сезон завершится тринадцатой серией под заголовком The Feast of All Sinners. Канал The CW продлил сериал на пятый сезон.
Воскресенье, 25 июня
драма, триллер, мистика
В ролях Доминик Купер, Рут Негга, Люси Гриффитс, Джозеф Гилган
Главный герой — Джесси Кастер, утративший веру проповедник из крохотного техасского городка Эннвиль; в протагониста вселилось сверхъестественное существо по имени Генезис. Вместе со своей бывшей подружкой Тюлип О’Хара и ирландским вампиром Кэссиди он отправляется на поиски Бога, который самовольно покинул небеса, с намерением вернуть его обратно. Как оказалось, только проповеднику под силу выполнить эту, мягко говоря, непростую миссию.
драма, криминал
В ролях Омари Хардвик, Лела Лорен, Нэтари Наутон, Джозеф Сикора, Энди Бин, Адам Хасс
Создатель Кортни Кемп
Джеймс Сейнт-Патрик по прозвищу «Призрак» — владелец одного из самых популярных клубов Нью-Йорка. Его жизнь складывается как нельзя лучше, у Сейнт-Патрика есть всё, о чём только можно мечтать. Однако ради этого ему приходится вести двойную жизнь: клуб служит прикрытием для торговли наркотиками. Однажды герой решает завязать с нелегальным бизнесом, но сделать это непросто, и под угрозой оказывается всё, что ему дорого.
комедия
В ролях Томас Миддлдитч, Ти Джей Миллер, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Кристофер Эван Уэлш
Создатель Майк Джадж, Джон Альтшулер, Дэйв Крински
Десятый эпизод под названием Server Error завершит четвёртый сезон комедийного сериала, в мае продлённого кабельным каналом HBO на пятый сезон.
комедия
В ролях Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Тони Хейл, Рейд Скотт, Тимоти Саймонс, Мэтт Уолш
Создатель Армандо Ианнуччи, Саймон Блэкуелл
Шестой сезон комедии завершится десятой серией Groundbreaking. Канал HBO продлил сериал на седьмой сезон.