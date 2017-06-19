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Final Fantasy XV — дата выхода и трейлер дополнения Episode Prompto

Полноценный трейлер Episode Prompto — второго дополнения к Final Fantasy XV, героем которого суждено стать стрелку и фотографу Промпто, — доходчиво объясняет, чего же нам ждать от этого DLC.

Во второй половине Final Fantasy XV хватало примеров сценарной и дизайнерской немощи, но была одна короткая сценка, бросавшаяся в глаза особенно сильно, — момент, где спасённый Промпто внезапно говорил друзьям: «Кстати, я тоже был частью этих экспериментов по производству зомби», получал в ответ: «Ну ок» и эта выпрыгнувшая из ниоткуда тема исчезала навсегда. Глупо и бессмысленно? Да. А ещё — на удивление спокойно, словно сценарий писали вовсе не японцы, готовые выжать истеричную драму из порезанного пальца.

Ну, оказалось, что слёзы и истерики к этому откровению действительно прилагаются — просто их все вынесли в Episode Prompto. А ещё туда вынесли ряд заметных геймплейных изменений: блондин ведь предпочитает стрелковое оружие, так что и игра за него превращается в средненький шутер с элементами стелса, поездками на снегоходах и рукопашкой в особо экстренных ситуациях.

Дата выхода Final Fantasy XV: Episode Prompto уже совсем близко — 27 июня. Продолжительность основного сюжета дополнения — около двух часов, но будут в нём и какие-то побочные задания.

 
 
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Видео Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One)
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