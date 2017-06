Brothers in Arms 4 находится в разработке

Рэнди Пичфорд, глава студии Gearbox Software, подтвердил в недавнем интервью, что у них в разработке находится Brothers in Arms 4 (или как там её назовут в итоге) — новая часть когда-то популярного военного франчайза.

Серия это пребывала в этакой коме аж с 2008 года, когда на свет появилась Brothers in Arms: Hell’s Highway — её третья «основная» часть. В дальнейшем фанатам предлагали пробавляться мобильными играми, а в 2011 году издательство Ubisoft и студия анонсировали Brothers In Arms: Furious 4 — очень своеобразный спин-офф, попытавшийся заменить суровую тактическую драму на развесёлый кооператив с духом «Бесславных ублюдков». Людям, с серией не знакомым, показанный CG-ролик пришёлся по вкусу, а вот знатоки серии его небезосновательно приняли в штыки. И не только фанаты, судя по всему. Через несколько лет проект был отменён, а Gearbox Software завершила отношения с Ubisoft и отправилась делать суровую, каноничную часть Brothers in Arms, о которой мечтают поклонники.

Пичфорд также уточнил, что издавать Brothers in Arms 4 Gearbox Software планирует самостоятельно, и что тактический шутер в ней обязательно будет соседствовать с глубоким интерактивным повествованием (дескать, опыт работы с Telltale над Tales from the Borderlands их многому научил).

А поскольку материалов из Brothers in Arms 4 у нас нет — представляем вашему вниманию тот самый CG-трейлер отменённой Furious 4: