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«В ловушке лжи» — второй трейлер

Вполне ожидаемая (учитывая послужной список студии Creators in Pack), но всё равно несколько печальная новость: эпизоды в сериале «В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap) будут длиться всего по десять минут.

Юма и Хотару — подруги с детства, так что когда у Юмы появляется парень и она чувствует себя неуверенно, то просит Хотару (у которой тоже есть парень) организовать двойное свидание. Но Хотару, будучи хорошей подругой, идёт дальше: предлагает Юме себя в качестве, хм, «тренажёра». Как следует «потренировавшись», девушки осознают, что привлекают друг друга куда сильнее, чем их парни...

 
 
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Видео В ловушке лжи (NTR: Netsuzou Trap)
 18 ноября 2016 годаАнонс юрийного аниме «В ловушке лжи» 16 февраля«В ловушке лжи» — авторы и сэйю
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