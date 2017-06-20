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КИНО
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Официально подтверждены все новые враги Годзиллы

Начались съёмки «Годзиллы 2» — сиквела киноленты режиссёра Гарета Эдвардса, собравшей в 2014 году 529 миллионов долларов и запустившей расширенную годзиллоконг-вселенную (правда, тогда мы об этом не знали).

Вторую часть снимает режиссёр Майкл Догерти по сценарию Зака Шилдса, оба пришли с рождественского ужастика «Крампус». Главные роли сыграют Кайл Чандлер, Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Томас Миддлдитч, Чжан Цзыи, Кен Ватанабе, Чарльз Дэнс, Брэдли Уитфорд, Салли Хокинс и Аиша Хайндс.

И официальный синопсис:

Новая история рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остаётся отойти в сторонку и постараться не сдохнуть.

Вот и официальное подтверждение всех привлечённых чудовищ. Похоже, с таким количеством тварей у киношников не останется другого выхода, кроме одного — в этот раз по-настоящему снимать про них кино.

«Годзилла 2» выходит 22 марта 2019 года. Параллельно режиссёр Адам Вингард готовится к производству «Годзиллы против Конга».

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 11 марта«Годзилла против Кинг Конга» сдал комнату нескольким сценаристам 15 декабря 2016 года«Тихоокеанский рубеж 2» и «Годзилла 2» поменяли названия 21 октября 2016 годаСоздатели ужастика «Крампус» стали сценаристами «Годзиллы 2» 14 мая 2016 года«Годзилла 2» осталась без режиссёра 11 сентября 2015 годаДожили: «Кинг Конг против Годзиллы»
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