Режиссёр Пол Фиг снимет не-комедию с приятными актрисами

Режиссёр Пол Фиг («Охотники за привидениями»), оказывается, может работать и с красивыми актрисами — Анной Кендрик («Идеальный голос») и Блейк Лайвли («Отмель»). Но эти милашки пригодятся ему для постановки триллера A Simple Favour — похоже, не видит в них Фиг комедийного потенциала.

A Simple Favour, к слову, экранизация детективного романа Дарси Белл, изданного в марте.

История начинается с того, что модница Эмили просит свою приятельницу Стефани забрать её сына из школы, на что Стефани с радостью соглашается. Видите ли, Эмили — воплощение всех женских фантазий: она идеальная мать с успешной карьерой в фэшн-бизнесе. Ну а Стефани — одинокая вдова с маленьким ребёнком, живущая в пригороде и имеющая единственную отдушину в виде блога.

Стефани считает Эмили своей лучшей подругой и впадает в прострацию, когда узнаёт, что та внезапно исчезает.

Съёмки стартуют в августе. Производством заведует студия Lionsgate.