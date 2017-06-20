 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода Семейные склоки мира видеоигр «Рыцари „Сидонии“» и «Блейм!» получат продолжения Выход финального сезона «Игры престолов» может задержаться до 2019 года Почём Сапковский «Ведьмака» продавал
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Три икса 4» уже продали для проката в Китае

Несколько продюсеров создали производственную компанию H Collective, которая уже заключила парочку сделок по прокату собственных проектов на китайском рынке. Одним из них будет «Три икса 4».

Ничего удивительного, ведь несуразный эшен «Три икса: Мировое господство», собрав $346,1 млн, стал самой кассовой частью франчайза. Международный заработок составил $ 301,2 млн, а североамериканский — $ 44,9 млн (в Китае триквел поднял $ 164 млн).

Разумеется, вернётся Вин Дизель, а кто ещё может спасти мир с помощью экстремальных трюков и группового секса? Ди Джей Карузо срежиссировал третью часть, в которой остро чувствовалась ориентация на азиатские рынки: в главных ролях засветились Дипика Падукон, Донни Йен, Тони Джаа и Крис Ву.

Впрочем, «Мировое господство» пыталось зацепить всех зрителей: был там и футболист Неймар, мастер смешанных единоборств Майкл Биспинг, актёр из сериала «Игра престолов» и даже девушки для гетеросексуалов.

Что именно стоит ждать от «Три икса 4»? Чёрт его знает. Видимо, ещё больше азиатщины.

+ Обсудить
Темы
 
Три икса: Мировое господство Три икса 4
 24 январяПодкаст на колёсах. «Три икса: Мировое господство» 22 января«Три икса: Мировое господство» — рейтинги и оценки критиков 22 января«Обзоры Ильи Кролика» — «Три икса: Мировое господство» 20 январяРецензия и отзывы на фильм «Три икса: Мировое господство» 18 январяПремьеры фильмов 19 января 2017 года: «Невеста», «Три икса: Мировое господство» и другие
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Промо-арт «Охотники за привидениями»
 
Игры Трейлер с E3-2015 игры Dishonored 2
 
Игры The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Аниме ЕВА-131: Человек-дилдо (видеоподкаст)
 
Аниме Новое аниме зимы 2015 года
 
Обзор за 100 секунд: «Отряд самоубийц»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика