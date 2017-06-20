«Три икса 4» уже продали для проката в Китае

Несколько продюсеров создали производственную компанию H Collective, которая уже заключила парочку сделок по прокату собственных проектов на китайском рынке. Одним из них будет «Три икса 4».

Ничего удивительного, ведь несуразный эшен «Три икса: Мировое господство», собрав $346,1 млн, стал самой кассовой частью франчайза. Международный заработок составил $ 301,2 млн, а североамериканский — $ 44,9 млн (в Китае триквел поднял $ 164 млн).

Разумеется, вернётся Вин Дизель, а кто ещё может спасти мир с помощью экстремальных трюков и группового секса? Ди Джей Карузо срежиссировал третью часть, в которой остро чувствовалась ориентация на азиатские рынки: в главных ролях засветились Дипика Падукон, Донни Йен, Тони Джаа и Крис Ву.

Впрочем, «Мировое господство» пыталось зацепить всех зрителей: был там и футболист Неймар, мастер смешанных единоборств Майкл Биспинг, актёр из сериала «Игра престолов» и даже девушки для гетеросексуалов.

Что именно стоит ждать от «Три икса 4»? Чёрт его знает. Видимо, ещё больше азиатщины.