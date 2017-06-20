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«Гостевая книга» — трейлер

Кабельный канал TBS опубликовал трейлер 10-серийной комедийной антологии «Гостевая книга», премьера которой состоится 3 августа. Исполнительным продюсером сериала и сценаристом всех десяти эпизодов выступает Грег Гарсиа («Меня зовут Эрл»).

В основу сериала легли выдуманные истории, которые Гарсиа записывал в гостевых книгах арендуемых им домов, чтобы напугать следующих арендаторов. В центре сюжета — посетители дома отдыха одного курортного городка в горах.

В сериале снимаются Карли Джибсон, Лу Уилсон, Чарльз Робинсон, Марго Мартиндейл, Гаррет Диллахант, Дэнни Пуди, Мелани Мосли, Эрджей Смит, Лаура Белл Банди, Стокард Ченнинг, Дженна Фишер и другие.

 
 
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