«Судьба: Апокриф» — сэйю и третий трейлер

На официальном сайте стартующей уже 1 июля аниме-экранизации ранобэ «Судьба: Апокриф» (Fate/Apocrypha) был опубликован свежий трейлер, а также выложена информацию о сэйю мастеров, участвующих в новой Войне за Грааль.

После событий третьей войны за Грааль в городе Фуюки таинственные маги из клана Иггдмиллениум выкрали Большой Грааль, без которого проведение ритуала невозможно. Следующие семьдесят лет Иггдмиллениумы потратили на подготовку своего варианта войны магов, где для обеспечения победы клана правила призыва Грааля были значительно изменены.

И теперь уже в горах Трансильвании в Великой Войне за Грааль четырнадцать мастеров и слуг из двух противоборствующих фракций борются за обладание всемогущим исполнителем желаний. Событие настолько необычное, что для контроля за войной был автоматически призван таинственный независимый слуга класса Правитель.