Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой»

Вампиры вечно молоды и вечно в моде. Стивен Моффат и Марк Гэтисс повременят с возвращением к своему знаменитому детективу: оставив в покое «Шерлока», они примутся за другого широко известного персонажа — графа Дракулу. Соавторы в скором времени засядут за сценарий первого сезона «Дракулы» по классике готического романа за авторством Брэма Стокера.

О будущем сериале пока известно крайне мало. Каким создатели видят главного героя повествования — одиозным аристократом-кровопийцей с бледной кожей и экзотическими пристрастиями или страдающей порфирией темнокожей афробританкой — пока неясно, поэтому готовиться нужно к любым неожиданностям. Неизвестен и временной промежуток, в котором будут развиваться события. Маловероятно, что Моффат с Гэтиссом займутся буквальной экранизацией книги Стокера. Скорее всего, действие перенесут в современные реалии. Однако до поры это всё догадки, которые рано или поздно будут подтверждены или опровергнуты официальным заявлением создателей.

Доподлинно известно, что выходить сериал будет в том же формате, что и «Шерлок», — короткие сезоны по две-три серии длиной около полутора часов каждая. Производством займётся студия Hartswood Films, заправляемая госпожой Верчью.