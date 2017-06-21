Black Mesa перенесли ещё разок

Не удивив этим почти никого, но наверняка разочаровав немало фанатов, авторы Black Mesa объявили об очередном переносе своего долгостроя. Релиз, изначально намеченный на это лето, теперь состоится лишь в декабре. Ну, если его не перенесут опять... Впрочем, на этот раз они отдельно уточнили, что костьми лягут, но выпустят полную версию игры в срок. Может, поверить ребятам?

Black Mesa, если кто запамятовал — ремейк первой Half-Life, превратившийся из любительского мода в полноценный платный проект с одобрением от Valve. Создавали его ещё с 2004 года, и с той поры игроки получили-таки практически всё, что обещали авторы — кроме финальной главы, проходящей на инопланетном мире Зен. К счастью, грядущий релиз Black Mesa сможет похвалиться не только сильно расширенным и улучшенным Зеном, но и рядом визуальных изменений: солдат научили правильно держать оружие, а в некоторых стратегически выбранных сценах теперь будет применяться динамическое освещение — жаль, что не везде, но хоть что-то.