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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

18if — сэйю одиннадцати ведьм
Постеры аниме «18if»

На официальном сайте стартующего уже 7 июля оригинального сериала от Кодзи Моримото («Магнетическая роза») и студии Gonzo 18if, появилась информация о сэйю «одиннадцати ведьм», играющих важную роль в сюжете аниме.

Сэйю
Нацуки Камикава Мисато Фукуэн Инь в «Темнее черного», Игги в «Безумных приключениях ДжоДжо 2»
Юрина Канзаки Нао Тояма Рин Сузуноки в «Бакуоне», Щизуку Курогане в «Благородстве худшего рыцаря»
Аири Кодзима Аи Какума Сэнто Исузу в «Блистательном парке Амаги», Маюми Курасе в «Кухне Сомы»
Миреи Саэгуса Азуми Асакура Щокухо Мисаки в «Одном научном Рейлгане», Хикари Муромачи в «Кейдзо»
Юко Сакурабе Ая Эндо Орсола Аквинас в «Индексе волшебства», Мисаки Согору в «Зегапейне»
Сайо Сугисаки Нао Тамура Минори в «Логе Горизонта», Аюко Уэхара в «Аиуре»
Соно Фумика Орикаса Юзуки в «Чобитах», Риза Хокай в «Стальном Алхимике: Братство»
Нене Инори Минасе Рэм в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Мана Хаящид Юу Щимамура Анни Леонхард в «Атаке на Титана», Каори Мизусаки в «Альдноа.Зеро»
Мисаки Эми Нитта Акари Комото в «На самом деле я...», Саэко Фуказава в «Ямада-кун и семь ведьм»
Неназванная ведьма Щихо Нанба Лилия в «Карл и таинственная башня»
Харуто Цуищиро Нобунага Щимазаки Харука Нанасэ в «Воле!», Щинноске Аикава в «Серебряной ложке»
Главный герой истории, который попадает в вечные передряги внутри мира снов после встречи с профессором Канзаки и загадочной девушкой по имени Лили.
Кацуми Канзаки Такехито Коясу Дио Брандо в «Безумных приключениях ДжоДжо», Щинсуке Такасуги в «Гинтаме»
Профессор, изучающий мир снов и «Синдром Спящей Красавицы». Заинтересовался Харуто после его встречи с Лили. В реальности выглядит как неряшливо одетый человек средних лет, но в мире снов принимает форму щеголеватого антропоморфного кота.
Лили Каори Назука Цукаса Аяцудзи в «Амагами», Эврика в «Эврике Семь»
Загадочная девушка, то и дело появляющаяся и исчезающая внутри мира снов. Харуто единственный, кто способен её видеть, и она называет его «старшим братиком».

Сериал рассказывает о Мире снов — пространстве коллективного бессознательного, наполненном мечтами, желаниями и страхами людей. Каждый раз, когда главный герой Харуто пытается заснуть в своей комнате, его сознание невольно проникает внутрь чужих снов. Однажды он оказывается заперт внутри сна ведьмы, желающей сбежать от своей проблемы — болезни под названием «Синдром Спящей Красавицы». Сможет ли Харуто найти выход и вновь вернуться в мир вне сна?

Авторы
Главный режиссёр Кодзи Моримото «Магнетическая роза»
Режиссёр первого сюжетного цикла Акира Нищимори «Клин любви»
Сценарист Ацухиро Томиока «Зетмэн»
Дизайнеры персонажей Тадащи Оппата режиссер анимации в «Гинтаме»
Композитор Рюдай Абе
Студия Gonzo
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Темы
 
18if
 4 декабря 2016 годаАнонс «Аниме 18» 20 мая18if — авторский состав и сэйю
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