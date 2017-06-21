18if — сэйю одиннадцати ведьм

На официальном сайте стартующего уже 7 июля оригинального сериала от Кодзи Моримото («Магнетическая роза») и студии Gonzo 18if, появилась информация о сэйю «одиннадцати ведьм», играющих важную роль в сюжете аниме.

Сериал рассказывает о Мире снов — пространстве коллективного бессознательного, наполненном мечтами, желаниями и страхами людей. Каждый раз, когда главный герой Харуто пытается заснуть в своей комнате, его сознание невольно проникает внутрь чужих снов. Однажды он оказывается заперт внутри сна ведьмы, желающей сбежать от своей проблемы — болезни под названием «Синдром Спящей Красавицы». Сможет ли Харуто найти выход и вновь вернуться в мир вне сна?