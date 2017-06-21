18if — сэйю одиннадцати ведьм

На официальном сайте стартующего уже 7 июля оригинального сериала от Кодзи Моримото («Магнетическая роза») и студии Gonzo 18if, появилась информация о сэйю «одиннадцати ведьм», играющих важную роль в сюжете аниме.
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Сэйю
|Нацуки Камикава
|Мисато Фукуэн
|Инь в «Темнее черного», Игги в «Безумных приключениях ДжоДжо 2»
|Юрина Канзаки
|Нао Тояма
|Рин Сузуноки в «Бакуоне», Щизуку Курогане в «Благородстве худшего рыцаря»
|Аири Кодзима
|Аи Какума
|Сэнто Исузу в «Блистательном парке Амаги», Маюми Курасе в «Кухне Сомы»
|Миреи Саэгуса
|Азуми Асакура
|Щокухо Мисаки в «Одном научном Рейлгане», Хикари Муромачи в «Кейдзо»
|Юко Сакурабе
|Ая Эндо
|Орсола Аквинас в «Индексе волшебства», Мисаки Согору в «Зегапейне»
|Сайо Сугисаки
|Нао Тамура
|Минори в «Логе Горизонта», Аюко Уэхара в «Аиуре»
|Соно
|Фумика Орикаса
|Юзуки в «Чобитах», Риза Хокай в «Стальном Алхимике: Братство»
|Нене
|Инори Минасе
|Рэм в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Мана Хаящид
|Юу Щимамура
|Анни Леонхард в «Атаке на Титана», Каори Мизусаки в «Альдноа.Зеро»
|Мисаки
|Эми Нитта
|Акари Комото в «На самом деле я...», Саэко Фуказава в «Ямада-кун и семь ведьм»
|Неназванная ведьма
|Щихо Нанба
|Лилия в «Карл и таинственная башня»
|Харуто Цуищиро
|Нобунага Щимазаки
|Харука Нанасэ в «Воле!», Щинноске Аикава в «Серебряной ложке»
|Главный герой истории, который попадает в вечные передряги внутри мира снов после встречи с профессором Канзаки и загадочной девушкой по имени Лили.
|Кацуми Канзаки
|Такехито Коясу
|Дио Брандо в «Безумных приключениях ДжоДжо», Щинсуке Такасуги в «Гинтаме»
|Профессор, изучающий мир снов и «Синдром Спящей Красавицы». Заинтересовался Харуто после его встречи с Лили. В реальности выглядит как неряшливо одетый человек средних лет, но в мире снов принимает форму щеголеватого антропоморфного кота.
|Лили
|Каори Назука
|Цукаса Аяцудзи в «Амагами», Эврика в «Эврике Семь»
|Загадочная девушка, то и дело появляющаяся и исчезающая внутри мира снов. Харуто единственный, кто способен её видеть, и она называет его «старшим братиком».
Сериал рассказывает о Мире снов — пространстве коллективного бессознательного, наполненном мечтами, желаниями и страхами людей. Каждый раз, когда главный герой Харуто пытается заснуть в своей комнате, его сознание невольно проникает внутрь чужих снов. Однажды он оказывается заперт внутри сна ведьмы, желающей сбежать от своей проблемы — болезни под названием «Синдром Спящей Красавицы». Сможет ли Харуто найти выход и вновь вернуться в мир вне сна?
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Авторы
|Главный режиссёр
|Кодзи Моримото
|«Магнетическая роза»
|Режиссёр первого сюжетного цикла
|Акира Нищимори
|«Клин любви»
|Сценарист
|Ацухиро Томиока
|«Зетмэн»
|Дизайнеры персонажей
|Тадащи Оппата
|режиссер анимации в «Гинтаме»
|Композитор
|Рюдай Абе
|Студия
|Gonzo