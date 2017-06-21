 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Spider-Man — 9 минут зрелищного геймплея Пятый сезон «Лютера» — дело решённое Журналисты выяснили, что случилось с Mass Effect: Andromeda Tomorrow Studios и сценарист фильма «Тор: Рагнарёк» возьмутся за «Ковбоя Бибопа»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comew.com Прямая ссылка на новость:

Тони Данца получил главную роль в «Хорошем копе» от Netflix

Тони Данца («Кто здесь босс?», «Такси») возвращается на телевидение с главной ролью в комедийно-криминальном процедурале от Netflix «Хороший коп» — американской версии одноимённого израильского сериала.

Бывший коп по имени Тони (Тони Данца) — прямолинейный и не признающий правил бунтарь и балагур, с позором уволенный из полиции Нью-Йорка. Он живёт со своим сыном Тони — чрезмерно серьёзным и патологически честным детективом полиции, который буквально одержим правилами. Эта странная парочка становится неофициальными партнёрами, благо Тони-старший не упускает возможности поделиться мудростью со своим не в меру осторожным отпрыском.

Вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд заявила, что они невероятно рады вернуть зрителям всеобщего любимчика, а также пообещала забавный и обаятельный процедурал, который придётся по вкусу подписчикам сервиса.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступят создатели сериала «Детектив Монк» Энди Брэкман и Рэндолл Зиск. Вдобавок Брэкман напишет сценарий, а Зиск срежиссирует пилотный эпизод. Съёмки десятисерийного первого сезона начнутся уже в этом году в Нью-Йорке.

+ Обсудить
Темы
 
Хороший коп
 14 июня«Друзья из колледжа» — трейлер 14 июняМихил Хаушман сыграет в сериале «Призрак дома на холме» 10 июняНатан Филлион, Тони Хейл и Люси Панч пополнили кастинг-лист сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» 9 июня«Цыганка» — трейлер психологического триллера с Наоми Уоттс 2 июняNetflix оставил сериал «Восьмое чувство» без третьего сезона 30 маяCastlevania — постер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Притяжение»
 
Кино Постер фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино Отрывок из фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Трейлер фильма «Последние девушки» (с русскими субтитрами)
 
Телеовощи. Выпуск 118: Макаки Шрёдингера
 
Кино Трейлер фильма «007: Спектр»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика