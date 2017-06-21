Тони Данца («Кто здесь босс?», «Такси») возвращается на телевидение с главной ролью в комедийно-криминальном процедурале от Netflix «Хороший коп» — американской версии одноимённого израильского сериала.

Бывший коп по имени Тони (Тони Данца) — прямолинейный и не признающий правил бунтарь и балагур, с позором уволенный из полиции Нью-Йорка. Он живёт со своим сыном Тони — чрезмерно серьёзным и патологически честным детективом полиции, который буквально одержим правилами. Эта странная парочка становится неофициальными партнёрами, благо Тони-старший не упускает возможности поделиться мудростью со своим не в меру осторожным отпрыском.

Вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд заявила, что они невероятно рады вернуть зрителям всеобщего любимчика, а также пообещала забавный и обаятельный процедурал, который придётся по вкусу подписчикам сервиса.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступят создатели сериала «Детектив Монк» Энди Брэкман и Рэндолл Зиск. Вдобавок Брэкман напишет сценарий, а Зиск срежиссирует пилотный эпизод. Съёмки десятисерийного первого сезона начнутся уже в этом году в Нью-Йорке.