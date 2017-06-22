 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 166: День, когда DC победила OpenIV под запретом — Take-Two убило программу по модификации GTA V Семейные склоки мира видеоигр Ноль кадров в секунду. Выпуск 165: Бесполезный выпуск Дата выхода и цена Xbox One X
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Хиро Мурай снимет пилотный эпизод комедии о воскрешении от Amazon

Потоковый сервис Amazon, недавно заказавший съёмки пилотного эпизода зомби-комедии Sea Oak, уже подыскал ему режиссёра — выбор пал на Хиро Мурая («Атланта», «Легион»).

Это история о тётушке Берни в исполнении Гленн Клоуз («Схватка») — добропорядочной женщине из рабочего класса, обитательнице полученной по льготной программе квартирки в жилищном комплексе Sea Oak в неблагополучном индустриальном районе. Всё начинается с того, что тётушка Берни трагически погибает, став жертвой квартирного ограбления, однако невероятной силы ярость и обида на несправедливую судьбу возвращают её к жизни. Теперь главная героиня намерена потребовать от жизни всё, чего она ей недодала.

Наряду с Клоуз в пилоте снимутся Рэй Грэй («Бесстыдники») и Джек Куэйд («Винил»).

Вдобавок Мурай выступает в качестве исполнительного продюсера первого эпизода наряду с шоураннером пилота Эваном Дански («Банши») и его сценаристом Джорджем Сондерсом.

+ Обсудить
Темы
 
Sea Oak
 17 июняДжейсон О'Мара пополнил актёрский состав «Человека в высоком замке» от Amazon 2 июняХоллэнд Роден сыграет в экранизации хоррор-подкаста «Знание» 25 маяАвторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
КиноИгры Актёр Кристофер Ламберт опять готов стать богом в «Смертельной битве 3»
 
Кино Актёры «Тетради смерти»: Кит Стэнфилд сыграет таинственного детектива L
 
Кино «Хедшот» — трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Любители йоги»
 
Телеовощи. Выпуск 56
 
Телеовощи. Выпуск 89: Лошпед
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика