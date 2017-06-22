Хиро Мурай снимет пилотный эпизод комедии о воскрешении от Amazon

Потоковый сервис Amazon, недавно заказавший съёмки пилотного эпизода зомби-комедии Sea Oak, уже подыскал ему режиссёра — выбор пал на Хиро Мурая («Атланта», «Легион»).

Это история о тётушке Берни в исполнении Гленн Клоуз («Схватка») — добропорядочной женщине из рабочего класса, обитательнице полученной по льготной программе квартирки в жилищном комплексе Sea Oak в неблагополучном индустриальном районе. Всё начинается с того, что тётушка Берни трагически погибает, став жертвой квартирного ограбления, однако невероятной силы ярость и обида на несправедливую судьбу возвращают её к жизни. Теперь главная героиня намерена потребовать от жизни всё, чего она ей недодала.

Наряду с Клоуз в пилоте снимутся Рэй Грэй («Бесстыдники») и Джек Куэйд («Винил»).

Вдобавок Мурай выступает в качестве исполнительного продюсера первого эпизода наряду с шоураннером пилота Эваном Дански («Банши») и его сценаристом Джорджем Сондерсом.