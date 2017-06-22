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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

«Судья Дредд: Мега-Сити 1» нескоро выйдет на телеэкраны

В мае компания-разработчик компьютерных игр Rebellion и продюсерская студия IM Global Television объявили о начале работы над совместным проектом — многосерийным футуристическим боевиком «Судья Дредд: Мега-Сити 1». Спустя месяц создатели спешат уведомить, что работа над сериалом идёт полным ходом, но ввиду серьёзности подхода к материалу ждать премьеры зрителям придётся не менее двух лет, а то и больше.

Исполнительный продюсер проекта Джейсон Кингсли, выступавший продюсером полнометражной экранизации 2012 года, в интервью британскому журналу SFX рассказал:

В многосерийном сценарии намного легче раскрыть образы Мега-Сити и его обитателей во всей их полноте, а вот втиснуть всё это в двухчасовой фильм было невероятно сложно. Думаю, ждать выхода придётся как минимум пару лет. Но мы в самом начале пути, и процесс может как ускориться, так и значительно замедлиться.

В общем, Кингсли всех честно предупредил: авторы основательно углубятся в исследование мира первоисточника, потому ждать премьеры многосерийного «Судьи Дредда» в ближайшем будущем бессмысленно. На волнующий многих вопрос об участии в проекте Карла Урбана ответа пока нет — по словам Кингсли, этот важный момент создателям ещё предстоит обсудить.

Антиутопический экшен основан на истории культового персонажа комиксов из британской научно-фантастической антологии 2000AD. События ансамблевого сериала развернутся в исполинском перенаселённом мегаполисе XXII века и расскажут о тяготах службы, с которыми столкнётся команда судей — сотрудников правоохранительных органов будущего, наделённых полномочиями арестовывать, выносить приговор и казнить виновных.

Исполнительными продюсерами проекта наряду с Джейсоном Кинсгли выступают Марк Стерн, Стюарт Форд и Крис Кингсли.

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Судья Дредд: Мега-Сити 1
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