Сериал «Одарённые» обзавёлся датой выхода — совместный многосерийный проект телеканала FOX и Marvel стартует в эфире 2 октября.

Приключенческий боевик повествует о необычной семье, где родители без суперсил растят детей со сверхспособностями. Прознав о юных мутантах, правительственная организация отсылает за ними своих спецагентов, и семье приходится пуститься в бега. Укрыться от врагов главным героям помогают мутанты-подпольщики, которые ведут тяжёлую борьбу за выживание.

В сериале снимаются Эми Экер, Шон Тил, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Блэр Редфорд, Перси Хайнс Уайт, Эмма Дюмон и другие.

Сценарий пилота написал шоураннер проекта Мэтт Никс («Чёрная метка»). Первый эпизод срежиссировал Брайан Сингер («Люди Икс: Дни минувшего будущего»). Оба выступают исполнительными продюсерами наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом, Джеймсом Чори, Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производство курируют 20th Century Fox Television и Marvel Television.