«Чистюля! Аояма-кун» — больше сэйю

Сэйю

Ученик первого года старшей школы Фудзими и лучший игрок школьной футбольной команды, выступающий под номером 10. Своей феноменальной игрой он заслужил место в юниорской сборной Японии U-16, где выступает на позиции центрального полузащитника. Он настолько одержим чистотой, что из принципа отказывается играть головой или идти в подкаты. По некой таинственной причине поступил именно в старшую школу Фудзими.

Каору Заизен Томоказу Секи Арчер в «Судьбе: Ноль», Сагара Соске в «Стальной тревоге»

Ученик второго года старшей школы Фудзими и страстный нападающий. Выступал под «десяткой» перед тем, как Аояма присоединился к команде. Поначалу считал Аояму жутковатым, но постепенно принял его, увидев в нём страсть к футболу. Старший и любимый сын семьи Заизен — владельцев крупного промышленного конгломерата; отец постоянно его балует.

Мока Гото Анзу Харуно

Ученица первого года старшей школы Фудзими, не вступившая ни в один клуб. Однажды разговаривала с Аоямой в младшей школе, но он о ней забыл. Постоянно носит с собой бейсбольную биту с гвоздями и рисунками цветочков как свой личный фирменный знак.

Кадзума Сакаи Соичиро Хощи Райгарт Арроу в «Сломанном клинке»

Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 3, на позиции защитника, вместе с Цукамото и Кичиокой. Он не спеша наслаждается своей школьной жизнью, обладает здравым смыслом и задатками лидера.

Дзин Цукамото Дайске Сакагучи Джакуззи Сплот в «Баккано»

Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 4. Один из его особых навыков — умение жонглировать мячом задницей, он называет это жопо-жонглирование. Он много времени проводит в социальных сетях, где известен под ником «Джентльмен в очках Z».

Таичи Ёщиока Хироюки Ёщино Мяв в «Космическом Денди»

Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 2. Юноша с тонкой душевной организацией, любящий поесть. Предпочитает пончики.

Гаку Ищикава Нориаки Сугияма Щироу Эмия в «Судьбе: Ночи схватки»

Ученик третьего года старшей школы Фудзими, капитан школьной сборной, играет под номером 6. Из всей команды только у него одного есть девушка. Вот только она участница фан-клуба Аоямы.

Хикару Тада Дайске Кищио Канаме Куран в «Рыцаре-вампире»