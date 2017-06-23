«Чистюля! Аояма-кун» — больше сэйю

У стартующей уже 3 июля телеэкранизация комедийной манги «Чистюля! Аояма-кун» (Keppeki Danshi! Aoyama-kun) случилось ещё одно кастинговое поплнение.
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Сэйю
|Аояма-кун
|Рётаро Окиаю
|Берсерк в «Судьбе: Ноль», Шрам в «Стальном алхимике»
|Ученик первого года старшей школы Фудзими и лучший игрок школьной футбольной команды, выступающий под номером 10. Своей феноменальной игрой он заслужил место в юниорской сборной Японии U-16, где выступает на позиции центрального полузащитника. Он настолько одержим чистотой, что из принципа отказывается играть головой или идти в подкаты. По некой таинственной причине поступил именно в старшую школу Фудзими.
|Каору Заизен
|Томоказу Секи
|Арчер в «Судьбе: Ноль», Сагара Соске в «Стальной тревоге»
|Ученик второго года старшей школы Фудзими и страстный нападающий. Выступал под «десяткой» перед тем, как Аояма присоединился к команде. Поначалу считал Аояму жутковатым, но постепенно принял его, увидев в нём страсть к футболу. Старший и любимый сын семьи Заизен — владельцев крупного промышленного конгломерата; отец постоянно его балует.
|Мока Гото
|Анзу Харуно
|Ученица первого года старшей школы Фудзими, не вступившая ни в один клуб. Однажды разговаривала с Аоямой в младшей школе, но он о ней забыл. Постоянно носит с собой бейсбольную биту с гвоздями и рисунками цветочков как свой личный фирменный знак.
|Кадзума Сакаи
|Соичиро Хощи
|Райгарт Арроу в «Сломанном клинке»
|Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 3, на позиции защитника, вместе с Цукамото и Кичиокой. Он не спеша наслаждается своей школьной жизнью, обладает здравым смыслом и задатками лидера.
|Дзин Цукамото
|Дайске Сакагучи
|Джакуззи Сплот в «Баккано»
|Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 4. Один из его особых навыков — умение жонглировать мячом задницей, он называет это жопо-жонглирование. Он много времени проводит в социальных сетях, где известен под ником «Джентльмен в очках Z».
|Таичи Ёщиока
|Хироюки Ёщино
|Мяв в «Космическом Денди»
|Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 2. Юноша с тонкой душевной организацией, любящий поесть. Предпочитает пончики.
|Гаку Ищикава
|Нориаки Сугияма
|Щироу Эмия в «Судьбе: Ночи схватки»
|Ученик третьего года старшей школы Фудзими, капитан школьной сборной, играет под номером 6. Из всей команды только у него одного есть девушка. Вот только она участница фан-клуба Аоямы.
|Хикару Тада
|Дайске Кищио
|Канаме Куран в «Рыцаре-вампире»
|Ученик третьего года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 5. Нарцисс, который считает себя чуточку лучше Аоямы.
В центре повествования — Аояма, юный футбольный гений, играющий за юниорскую национальную сборную Японии. Его называют «чистюлей» из-за стиля игры. Играя, он никогда не стелится в подкатах, не вступает в верховую борьбу, а мяч из-за боковой он вбрасывает, только надев свои белоснежные перчатки.
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Авторы
|Режиссёр
|Казуя Ичикава
|«Удар монстра»
|Сценарист
|Мидори Гото
|«Невозмутимый Хозуки»
|Дизайнер персонажей
|Ариса Мацуура
|Студия
|TMS Entertainment