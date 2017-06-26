Не все летние кинонедели богаты на хиты. Вот и крупные премьеры фильмов 29 июня 2017 года ничем грандиозным удивить не планируют. В прокат выйдут третий мультфильм из серии «Гадкий я», фантастический триллер «2:22» с Михилом Хаушманом и Терезой Палмер, а ещё ужастик про морских хищников «Синяя бездна». В малых премьерах числится всего одна картина — британская комедия «Гиппопотам».

Большие премьеры 29 июня 2017 года

Гадкий я 3 Режиссёр Пьер Коффин, Кайл Балда В ролях Стив Карелл, Кристен Уиг, Трей Паркер Томаты 91% IMDb 6,8

Открывающий наш обзор премьер фильмов 29 июня 2017 года «Гадкий я 3» может научить детей исключительно правильным вещам: алчности, упорству, ненависти. Уже и так понятно, что в повествовательном плане серия не нуждается во втором продолжении. Она не нуждалась даже в первом сиквеле. Но страсть к наживе (иначе говоря, алчность) толкает студию на новые изуверства.

С невероятным упорством здешние авторы придумывают новые свистелки и перделки, чтобы выдавить из сколько-нибудь вменяемого зрителя хотя бы улыбку. Нового злодея, повёрнутого на 80-х (попахивает Адамом Сэндлером), озвучивает аж сам Трей Паркер — один из создателей «Южного парка». Этого бы гиганта к сценарию подключить — но, видимо, решение было недостаточно очевидно.

Ну и ненависть. Напоминаем, что именно данный франчайз высрал в мир миньонов — эти фекалии Сатаны, исторгающиеся из него при расстройстве желудка от поедания душ серийных душегубов. Любой родитель, который рискнёт подвергнуть своего ребёнка влиянию эти уродцев, заслуживает, чтобы в его семье родился миньон.

2:22 Режиссёр Пол Карри В ролях Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рейд, Мейв Дермоди, Реми Хии, Симона Кесселл, Моррисон Джеймс

Милостью отечественного прокатчика на большие экраны выходит фильм «2:22» — триллер про странное. И никто не намекает на то, что скромным мистическим картинам стоит держаться от больших экранов на расстоянии выстрела Николаса Кейджа из пушки.

Вспомним хотя бы «Области тьмы» — но, увы, «2:22» вовсе не выглядят таковыми. По форме это больше романтическая драма, а по содержанию... Сложно сказать, учитывая вопиющую бюджетность и отсутствие какого-нибудь глобального замеса. Некими неловкими телодвижениями авторы пытаются указать на масштабность в трейлерах, но крайне хреново.

Проекты подобного уровня могут казаться привлекательными за счёт творческого ансамбля. Но судите сами. Режиссёр Пол Карри. Кто это? Исполнитель главной роли — Михил Хаушман. Не самый любимый персонаж «Игры престолов». И Тереза Палмер. Окей. Одно попадание из трёх.

Синяя бездна Режиссёр Йоханнес Робертс В ролях Мэнди Мур, Клэр Холт, Мэттью Модин, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Крис Джонсон, Аксель Мансилла Критиканство 47% Томаты 54% Metacritic 53% IMDb 6,0

Глубоководный ужастик «Синяя бездна» с нейтральным оригинальным названием 47 Meters Down вдоволь погулял по релизной сетке, пока не осел среди июньских премьер. Кошмарные злоключения отдыхающих в антураже солнечных пляжей и безбрежных океанических просторов лучше, конечно, демонстрировать в сезон отпусков, чтобы предостеречь пакующих чемоданы обывателей от возможных курортных опасностей.

Кровавый триллер, снятый британским режиссёром ужастиков Йоханнесом Робертсом, ничего нового не предлагает: в наличии опасная глубина, кишащая охочими до человечьей плоти хищниками, и миловидные девушки в купальниках в качестве потенциальных жертв.

Ни критики, ни зрители особой любви к фильму не питают. Уровень одобрения первых на «Томатах» достигает 54%, вторых — 44%. Профессиональные рецензенты положительно оценили напряжённую атмосферу и саспенс, но совсем не в восторге от примитивного сценария и диалогов ему под стать.

Малые премьеры 29 июня 2017 года

Гиппопотам Режиссёр Джон Дженкс В ролях Мэттью Модайн, Рассел Тови, Фиона Шоу, Роджер Аллам, Тим Макиннерни, Эмили Беррингтон, Джеральдина Сомервилль Томаты 45% Metacritic 46% IMDb 7,0

«Стивен Фрай то, Стивен Фрай сё!..» — дружно восторгаются критики в своих рецензиях на эту комедию с элементами мистики. При том что ни в актёрском, ни в авторском составе Фрая нет. Точнее, в авторском он есть, но косвенно: сценарий основан на его романе-бестселлере, опубликованном в 1994 году. Судя по отзывам, чуть ли не всеми своими достоинствами фильм обязан именно первоисточнику: оттуда пришли интеллигентный юмор, остроумные диалоги. Но те же отзывы огорчённо констатируют, что экранизация слишком цепляется за книгу: воспроизведение чуть ли не побуквенное, зрителя нагружают тоннами закадрового текста (роман написан от лица протагониста — неудачливого поэта-критика Тэда Уоллеса — и отчасти эпистолярен), фильм ощущается устаревшим и недостаточно энергичным. Возможно, дело в том, что для режиссёра Джона Дженкса это всего второй полнометражный опыт. И для сценаристов Робина Хилла с Томом Ходжсоном — тоже второй. А для последнего сценариста — Бланш Макинтайр — вообще первый. В результате получилось редкое единодушие: 46% на Metacritic и по 45% как от критиков, так и от зрителей на «Томатах». Правда, на IMDb оценка вполне приличная — но она выставлена на основании лишь 97 голосов.

Подспорьем мог бы стать актёрский состав — тем более что там старая добрая «британская коммуналка»: исполнительницы ролей Лили Поттер и Петунии Дурсль из «Гарри Поттера», лицедей, воплотивший Джорджа в «Быть человеком» и Генри Найта в «Шерлоке», и так далее. Но похоже, опять не хватило крепкой режиссёрской руки: из всех актёров критики хвалят разве что исполнителя главной роли Роджера Аллама, а других попинывают.

Один критик назвал «Гиппопотама» смешением расследования в духе Агаты Кристи и живописания нравов в загородном поместье а-ля Пэлем Грэнвил Вудхауз. Звучит крайне завлекательно — но в действительности это был вовсе не комплимент: похоже, микс не удался и в сумме даёт меньше, чем каждый его компонент по отдельности.

И на этой не слишком радостной ноте мы завершаем наш обзор премьер фильмов 29 июня 2017 года.