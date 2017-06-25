Новости аниме — лучшее за неделю

- «Восхождение Героя Щита» — анонс — сериал по ранобэ про невезучего попаданца, манга-версия которого давно издаётся в России.
- «Судьба: Апокриф» — сэйю и третий трейлер — внеочередная Война за Грааль начнётся 1 июля.
- «Страна самоцветов» — тизер — стройный CG-девочки... кажется сражаются. Смотрится стильно.
- «Первая гяру» — второй трейлер — летний фансервис про пышногрудых школьниц.
- «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер — Джонни Рико снова крошит жуков.
- «Так говорил Рохан Кищибе» — авторы и сэйю — небольшой подарок для поклонников «Безумных приключений ДжоДжо».
- «18if» — трейлер — мир снов глазами японских аниматоров.
- «В поисках тела» — сэйю и дата выхода — как напугать зрителя за три минуты. С экрана смартфона. Который держат вертикально.
- «В ловушке лжи» — второй трейлер — школьницы-лесбиянки-изменщицы.
- «Ватиканские исследователи чудес» — трейлер — католицизм глазами японских аниматоров.