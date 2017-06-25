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Первоисточники: deadline.comvariety.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

YouTube Red готовит комедийный процедурал с Райаном Хансеном

Видеосервис YouTube Red расширяет свою комедийную линейку за счёт двух новых проектов: «Райан Хансен раскрывает преступления на телевидении» с Райаном Хансеном («Вероника Марс») и «Хочешь увидеть мертвеца?» от Роба Хюбеля («Очевидное»).

Комедийный процедурал «Райан Хансен раскрывает преступления на телевидении» с Райаном Хансеном в роли самого себя поведает о том, как актёры с помощью своих профессиональных навыков помогают лос-анджелесской полиции расследовать убийства. В роли детектива и напарницы Хансена появится Самира Уайли («Мир Дикого Запада»). Фишка сериала в том, что звёзды, среди которых Джоэл Макхейл, Кристен Белл, Джон Крайер и другие, воплотят эксцентричные версии самих себя.

В режиссёрское кресло сядет Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры», «Полтора шпиона»), он же напишет сценарий. Исполнительными продюсерами значатся Тёрбер, Скотт Стубер, Бо Бауман, Крися Плонка и Трэйси Бейрд. Производственный процесс держат на контроле Lagardere Sports, Pensole и Hollywoodlaundromat.com. Премьера восьмисерийной комедии намечена на эту осень.

Второй восьмисерийный проект — комедия «Хочешь увидеть мертвеца?» с Робом Хюбелем и его знаменитыми друзьями, которые неохотно позволяют ему присоединиться к их приключениям. Среди приглашённых звёзд значатся Адам Скотт, Джуди Грир, Терри Крюс, Крэйг Робинсон и Джон Чо. Исполнительными продюсерами наряду с Хюбелем выступают Оуэн Бурк, Николас Йасеновец и Джонатан Штерн. Производством занимаются Abominable Pictures и Funny or Die.

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Райан Хансен раскрывает преступления на телевидении Хочешь увидеть мертвеца?
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