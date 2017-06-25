Новые сериалы 26 июня — 2 июля

Следующая неделя порадует зрителей всего одной сериальной премьерой — потоковый сервис Netflix выпустит первый сезон психологического триллера «Цыганка» с Наоми Уоттс. Вдобавок два многосерийных проекта покинут эфир навсегда.
Вторник, 27 июня
комедия
В ролях Эллисон Толман, Самм Ходжес, Лукас Нефф, Кирби Хоуэлл-Батист, Бэрри Ротбарт, Мо Коллинз
Создатель Самм Ходжес, Майкл Киллен
Первый сезон комедии завершится восьмым эпизодом под названием Getting Lost. Пару дней назад телеканал ABC закрыл сериал.
детектив, ужасы, фантастика
В ролях Роуз Макивер, Малкольм Гудвин, Рахул Коли, Роберт Бакли, Дэвид Андерс, Алекс Паунович
Создатель Роб Томас, Дайан Руджеро
Тринадцатая серия Looking for Mr. Goodbrain станет заключительной для третьего сезона зомби-процедурала. В мае канал The CW продлил сериал на четвёртый сезон.
драма, мистика, триллер
В ролях Тройэн Эвери Беллисарио, Эшли Бенсон, Холли Мэри Комбс, Люси Хейл, Иэн Хардинг, Бьянка Лоусон
Создатель И. Марлин Кинг
Двадцатый эпизод под заголовком Til Death Do Us Part станет заключительным для седьмого сезона и сериала.
Четверг, 29 июня
драма
В ролях Джеймс Волк, Нора Арнезедер, Нонсо Анози, Кристен Коннолли, Билли Бёрк, Чарльз Барбер
Создатель Джош Аппелбаум
По всей планете без объявления войны животные принялись нападать на людей. Учёные, армия и общественность в ступоре. Мир гибнет, а идей по спасению — ноль. Но хотя причины для паники имеются, не всё так плохо, потому что на арене борьбы с неизведанной заразой объявляется молодой отважный учёный-ренегат, который и попытается разгадать тайну происходящего. Правда, времени у него в обрез — очень скоро пандемия грозит уничтожить всё живое.
Пятница, 30 июня
научная фантастика, приключения
В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн
Создатель Мишель Ловретта
История о трёх охотниках за головами, которые мотаются по всему космосу в поисках заказов. Дач красива, обладает полезным навыком быстро втираться в доверие и при этом хранит некий тёмный секрет. Джон — парень, который благодаря своему неумению держать острый язык за зубами вечно втягивает себя и напарников в передряги. Д’авин — матёрый солдат, на чьих плечах лежит разработка тактики действий их маленькой команды.