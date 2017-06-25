Новые сериалы 26 июня — 2 июля

Сезон 3

CBS

По всей планете без объявления войны животные принялись нападать на людей. Учёные, армия и общественность в ступоре. Мир гибнет, а идей по спасению — ноль. Но хотя причины для паники имеются, не всё так плохо, потому что на арене борьбы с неизведанной заразой объявляется молодой отважный учёный-ренегат, который и попытается разгадать тайну происходящего. Правда, времени у него в обрез — очень скоро пандемия грозит уничтожить всё живое.