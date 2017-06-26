Манга «Форма голоса»: Российское издание

Есть произведения, которые сложно описать словами, потому что они обеспечивают отдачу не столько на рациональном уровне, сколько на эмоциональном. Это свойственно, например, многим фильмам Мамору Хосоды, где вроде и отчётливо проступают темы взросления и семьи, обрамлённые фантастическим элементом, но загонять произведения в рамки обыденной логики нет никакого желания. Ибо они больше, чем тема взросления, больше, чем тема семьи, и уж куда больше, чем какой-то фантастический элемент. Примерно такие же чувства вызывает и манга «Форма голоса».

Звук эмоций

«Она меня бесит!» — думал обычный малолетний хулиган Щёя Ищида. К ним в класс перевелась глухая девочка Щёко Нищимия. Их встреча навсегда изменила класс, школу и даже жизнь Щёи.

В основе своей манга «Форма голоса» Ёщитоки Оимы рассказывает про трудности общения, про искупление, про то, какими неосознанно жестокими бывают люди в целом и дети в частности. Но такой взгляд выглядит настолько поверхностным, что становится стыдно. И ведь нельзя назвать «Форму голоса» каким-то эпохальным или лишённым недостатков произведением. Даже близко не.

Весь сюжет манги можно разделить на две центральные линии: отношения бывшего хулигана Щёи Ищиды с глухой девушкой Щёко Нищимией и отношения Щёи с его одноклассниками. Первая, пусть и незамысловата, цепляет до глубины души. Путь Щёи от малолетнего хулигана, который просто развлекается, издеваясь над глухой девочкой, до затравленного и сломленного человека, в последнем проявлении напыщенного благородства пытающегося искупить свою вину перед Щёко, буквально захватывает.

При этом, по сути, характер Щёи по ходу манги меняется слабо, и дело не уходит дальше обычного взросления. Протагониста в детстве нельзя назвать каким-то особо испорченным или воплощением зла — нет, он обычный хулиган, который нарвался на что-то ему непонятное. И реагирует он на внешний раздражитель в обычной манере для любопытного ребёнка, пытающегося себя развлечь: главное — потыкать и найти точку кипения.

Повзрослевший Щёя, пять лет проживший под гнётом угрызений совести, остаётся таким же эгоцентричным, как и в детстве, только жажда развлечений сменяется на желание избавиться от чувства вины. Однако он не только варится в депрессии (хотя и не без этого), но и пытается что-то сделать и добиться своей цели: отрабатывает долги; учит язык жестов, чтобы преодолеть барьер непонимания; ищет старых одноклассников, которых буквально ненавидит и боится. Пусть в основе своей его цель во многом эгоистичная, но отторжения герой не вызывает. Да, у него простой взгляд на мир, простая мотивация, но в этой простоте и кроется обаяние персонажа. И невольно начинаешь ему сопереживать. И невольно хочется, чтобы его отношения с Щёко перешли от попыток загладить вину к чему-то большему. Надеешься, что Щёя найдёт своё место в жизни.

Как ни странно, Щёко, которая фактически является двигателем для протагониста, на его фоне может показаться вторичной. Из всех персонажей она раскрывается в наименьшей степени. Её мысли от нас большую часть времени скрыты, что только укрепляет барьер, созданный инвалидностью. При этом в любой другой истории Щёко совершенно спокойно могла бы быть и не глухой, а просто скромной и малоразговорчивой, с примерно таким же вектором развития сюжета. Вот только госпожа Оима изредка даёт заглянуть за немую маску героини — и тут же появляется не просто типично милый персонаж, а интересная личность с тонной собственных проблем и тараканов в голове. И её жизненные неприятности и переживания кажутся не надуманными или вычурными, а вполне реальными. Благодаря всему этому в итоге создаётся образ живого героя, которому легко сопереживать.

Но это только в линии отношений Щёи и Щёко. Стоит сюжету переключиться на «друзей» Щёи, как манга теряет изрядную долю обаяния. Причём нельзя сказать, что второстепенные персонажи проработаны сильно хуже основной пары или выглядят какими-то особенно нереалистичными. Просто перед нами оказывается компания людей, с которыми в обычной жизни общаться не хочется. Намеренный это контраст или случайный, но уж больно местами мерзко выглядят отношения Щёи с «друзьями».

Впрочем, на фоне отличной центральной сюжетной линии это так, мелкий недостаток. Манга более чем заслуживает внимания благодаря как истории с необычной темой и грамотно прописанным главным персонажем, так и отличному и своеобразному рисунку с удивительным вниманием к мелким деталям. И у отечественного читателя есть шанс ознакомиться со всем этим на родном великом и могучем.

Форма беззвучного голоса

К манге от «Истари Комикс» сложно относиться непредвзято, ибо вот уже долгие годы издательство радует нас стабильно высоким качеством. И с мангой «Формой голоса» оно себе ничуть не изменило.

Томики традиционно идут в мягком переплёте с красивой суперобложкой, под которой спрятан тот же арт, что и на ней, только в более минималистичной чёрно-белой рисовке. Правда, на этом внешнее оформление и заканчивается. В отличие от изданий «Азбуки», на форзаце пусто. Хотя не сомневаюсь, что аналогично выглядят и оригинальные японские томики, всё же тематика манги не слишком располагает ко всяким омакэ и развлекательным комментариям.

Перевод выполнен на обычном для «Истари Комикс» высоком уровне. Здесь весьма удачно адаптирован детский сленг, так что он не кажется вычурным, и в целом текст читается легко и ровно. Кроме того, перерисованы почти все надписи и звуки, присутствующие в японском оригинале, за единственным исключением рисунков на банкнотах. Может, потому что слишком мелкие, может, потому что «на кой чёрт деньги перерисовывать?» Не суть. Главное — то, что «Истари Комикс» делает тот самый лишний шаг, чтобы сделать знакомство с мангой «Форма голоса» максимально комфортным для русского читателя.

Правда, тут же возникает проблема: за одним лишним шагом следует и второй, в манге появились пояснительные записки, оправданность наличия которых в лучшем случае сомнительная. Преимущественно речь идёт о первом томе, где «Истари Комикс» взялось объяснять детские прозвища с привязкой к какой-то особо эпатажной звезде японского шоу-бизнеса и переводить иены в рубли по непонятно какому курсу. Не то чтобы это было совсем уж лишним и мешалось, но уж больно напоминает о фанатских переводах, где объяснялась каждая мелочь, до которой никому и дела обычно нет.

Но это всё придирки и в целом отличного качества издания не отменяет. Манга «Форма голоса» более чем заслуживает места на вашей полке, и вы нисколько не пожалеете, если будете знакомиться этой мангой именно в отечественном издании.

В Киото никто не услышит твой крик

Хотя наилучшим форматом для Koe no Katachi оказался полнометражный. Фильм от студии Kyoto Animation можно смело назвать отличной адаптацией оригинального материала во многом потому, что авторы не постеснялись вырезать всё лишнее.

Так, под нож пошли вся арка о создании студенческого фильма, мотивация почти всех второстепенных персонажей (а вместе с ней и изрядная доля раздражающих факторов). И, как ни странно, в итоге перед нами оказались куда более приятные люди, занимающие ровно столько экранного времени, сколько нужно, чтобы оказать влияние на основной сюжет, а не пытаться перетягивать одеяло зрительского внимания на себя.

Вместе с тем и развитие отношений Щёи и Щёко выглядит в разы динамичнее и естественнее подчас чересчур затянутого оригинала, страдающего из-за слишком большого сюжетного внимания ко всё тому же студенческому фильму. Да и оригинальный финал фильма в куда большей степени даёт ощущение завершённости, нежели концовка манги Koe no Katachi.

Но в первую очередь фильм запомнится великолепными картинкой и кинематографией. Koe no Katachi полон очень красиво и интересно поставленных сцен, отлично раскрывающих эмоции персонажей. От энергичного вступления под песню My Generation группы The Who, передающего восторг беззаботного детства Щёи, до тихого отображения отчаяния человека, готового покончить с собой. У авторов Koe no Katachi вообще замечательно получаются молчаливые сцены, говорящие о персонажах в разы больше, чем слова. И остаётся только порадоваться, что KyoAni всё ещё горазды снимать отличные фильмы.

Но какой бы формат для знакомства вы ни выбрали, можете не сомневаться, что «Форма голоса» не оставит вас равнодушным и надолго отложится в памяти.