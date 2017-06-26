 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» OpenIV под запретом — Take-Two убило программу по модификации GTA V Spider-Man — 9 минут зрелищного геймплея Beyond Good and Evil 2 — кинематографичный трейлер приквела Выход финального сезона «Игры престолов» может задержаться до 2019 года
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Садистская смесь» — сэйю и трейлер

Телеэкранизация ёнкомы «Садистская смесь» (Blend S), стартующей в осеннем сезоне, обзавелась командой ключевых сэйю.

Сэйю
Маика Сакураномия Адзуми Ваки Галко в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан»
Переживала, что не прошла собеседование из-за своего недоброго взгляда, но менеджер всё же нанял её для работы в мэйд-кафе «Стайл». Мечтает учиться за границей, а пока отыгрывает роль официантки-суперсадистки.
Кахо Хината Акари Кито Арьябахта в «Запретной татуировке»
Школьница-блондинка с двумя «хвостиками», изображающая официантку-цундере в «Стайле». На самом деле любит видеоигры и постоянно сидит без денег.
Мафую Хощикава Андзу Харуно
Студентка колледжа, которая выглядит значительно моложе своих лет. В обычной жизни тихая и спокойная, но на работе моментально перевоплощается в сияющую жизнерадостную «младшую сестрёнку». Любит детские аниме.

Сериал рассказывает о своеобразном мэйд-кафе, где обслуживающему персоналу предписаны определённые роли (вроде «цундере» или «младшей сестрёнки»), которые они должны отыгрывать, будучи с клиентами. Вот и новой сотруднице кафе на неполный рабочий день Маике достаётся роль — правда, не совсем обычная: по заданию начальства она должна отыгрывать… суперсадистку! Теперь ей приходится усердно трудиться на работе, попутно достигая вершин в своей новой ипостаси.

Авторы
Режиссёр Рёдзи Масуяма эпизоды «Идолмастера»
Сценарист Го Заппа «Несравненная принцесса любви», «Хроники клуба бездельников»
Дизайнер персонажей Ёске Окуда «Кролика заказывали?»
Студия A-1 Pictures
 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Садистская смесь (Blend S)
 27 мая«Садистская смесь» — авторы 25 маяАнонс аниме «Садистская смесь»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Садистская смесь» — авторы
 
Анонс аниме «Садистская смесь»

Тоже интересно

 
Кино Обсуждение «Бэтмена против Супермена»
 
Кино Джон Уик официально возвращается!
 
Кино «Валериан и город тысячи планет» — второй трейлер
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 59
 
ЕВА-199: Кодекс чести
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Стражи галактики 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика