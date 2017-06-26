«Садистская смесь» — сэйю и трейлер

Телеэкранизация ёнкомы «Садистская смесь» (Blend S), стартующей в осеннем сезоне, обзавелась командой ключевых сэйю.

Сэйю Маика Сакураномия Адзуми Ваки Галко в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан» Переживала, что не прошла собеседование из-за своего недоброго взгляда, но менеджер всё же нанял её для работы в мэйд-кафе «Стайл». Мечтает учиться за границей, а пока отыгрывает роль официантки-суперсадистки. Кахо Хината Акари Кито Арьябахта в «Запретной татуировке» Школьница-блондинка с двумя «хвостиками», изображающая официантку-цундере в «Стайле». На самом деле любит видеоигры и постоянно сидит без денег. Мафую Хощикава Андзу Харуно Студентка колледжа, которая выглядит значительно моложе своих лет. В обычной жизни тихая и спокойная, но на работе моментально перевоплощается в сияющую жизнерадостную «младшую сестрёнку». Любит детские аниме.

Сериал рассказывает о своеобразном мэйд-кафе, где обслуживающему персоналу предписаны определённые роли (вроде «цундере» или «младшей сестрёнки»), которые они должны отыгрывать, будучи с клиентами. Вот и новой сотруднице кафе на неполный рабочий день Маике достаётся роль — правда, не совсем обычная: по заданию начальства она должна отыгрывать… суперсадистку! Теперь ей приходится усердно трудиться на работе, попутно достигая вершин в своей новой ипостаси.