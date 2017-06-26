«Садистская смесь» — сэйю и трейлер

Телеэкранизация ёнкомы «Садистская смесь» (Blend S), стартующей в осеннем сезоне, обзавелась командой ключевых сэйю.
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Сэйю
|Маика Сакураномия
|Адзуми Ваки
|Галко в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан»
|Переживала, что не прошла собеседование из-за своего недоброго взгляда, но менеджер всё же нанял её для работы в мэйд-кафе «Стайл». Мечтает учиться за границей, а пока отыгрывает роль официантки-суперсадистки.
|Кахо Хината
|Акари Кито
|Арьябахта в «Запретной татуировке»
|Школьница-блондинка с двумя «хвостиками», изображающая официантку-цундере в «Стайле». На самом деле любит видеоигры и постоянно сидит без денег.
|Мафую Хощикава
|Андзу Харуно
|Студентка колледжа, которая выглядит значительно моложе своих лет. В обычной жизни тихая и спокойная, но на работе моментально перевоплощается в сияющую жизнерадостную «младшую сестрёнку». Любит детские аниме.
Сериал рассказывает о своеобразном мэйд-кафе, где обслуживающему персоналу предписаны определённые роли (вроде «цундере» или «младшей сестрёнки»), которые они должны отыгрывать, будучи с клиентами. Вот и новой сотруднице кафе на неполный рабочий день Маике достаётся роль — правда, не совсем обычная: по заданию начальства она должна отыгрывать… суперсадистку! Теперь ей приходится усердно трудиться на работе, попутно достигая вершин в своей новой ипостаси.
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Авторы
|Режиссёр
|Рёдзи Масуяма
|эпизоды «Идолмастера»
|Сценарист
|Го Заппа
|«Несравненная принцесса любви», «Хроники клуба бездельников»
|Дизайнер персонажей
|Ёске Окуда
|«Кролика заказывали?»
|Студия
|A-1 Pictures