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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Netflix закрыл сериал «Начальница» после первого сезона

Недавно озвученная главой Netflix Ридом Хастингсом стратегия по интенсивному отсеиванию неконкурентоспособных проектов продолжает действовать — очередной жертвой сурового естественного отбора стал сериал «Начальница». Первый сезон экранизации автобиографии Софии Аморузо — основательницы компании Nasty Gal — оказался для проекта последним.

Тринадцатисерийная комедия, вышедшая в эфир 21 апреля, рассказывает о молодой и дерзкой Софии (Брит Робертсон) без гроша за душой, не желающей взрослеть по стандартам общества. Ухватившись за свою страсть к винтажным нарядам, девушка открывает онлайн-магазин по продаже одежды и пробует свои силы в мире стиля и бизнеса.

В первом сезоне «Начальницы» наряду с Робертсон сыграли Элли Рид, Джонни Симмонс, Альфонсо Маколи, Дин Норрис, Джим Раш, Норм Макдональд и другие.

Сценаристами сериала выступили Джен Браден, Карен Граци, Брайан Шортолл и Кэй Кэннон («Идеальный голос»), которая числится его исполнительным продюсером наряду с Аморузо, Шарлиз Терон и основным режиссёром проекта Кристианом Диттером («В активном поиске»).

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