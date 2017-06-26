Телевизионная премьера амбициозного совместного проекта ABC, Marvel TV и корпорации IMAX получила новое место в релизной сетке осеннего телесезона — дата выхода сериала «Сверхлюди» переместилась с 26 на 29 сентября. В международный прокат в кинотеатрах IMAX сдвоенный первый эпизод выйдет, как и было заявлено ранее, 1 сентября.

Восьмисерийный супергеройский боевик о расе обладателей сверхспособностей, созданных в 60-е годы прошлого века Стэном Ли и Джеком Кирби, расскажет об эпических приключениях Чёрного грома и королевского семейства из Аттилана. В сериале снимаются Энсон Маунт, Серинда Свон, Иван Реон, Кен Люн, Соня Балморс и другие.

Основным сценаристом и шоураннером выступает Скотт Бак («Рим», «Железный кулак»), который вдобавок значится исполнительным продюсером проекта наряду с Джефом Лоэбом и Джеймсом Чори («Сорвиголова»). Первый и второй эпизоды срежиссировал Роэль Рейн («Чёрные паруса»). Производство курируют Marvel Television и ABC Studios.

Официальный постер «Нелюдей» закрепил даты выхода сериала в IMAX и на ABC: