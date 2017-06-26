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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.screendaily.com Прямая ссылка на новость:

Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе

Известный коллекционер замечательного треша вроде «Нации Z» и недавно стартовавших «Кровавых гонок» канал Syfy прибрал к рукам многосерийный проект «Дрожь земли» и заказал съёмки пилотного эпизода, о чём сообщил изданию Screen Daily участвующий в проекте актёр Кевин Бейкон (фильмы «Несколько хороших парней», «Таинственная река», сериал «Последователи»).

В позапрошлом ноябре снимающая ужастики студия Blumhouse Productions заявила о планах воскресить культовый полнометражный триллер 90-х «Дрожь земли» в виде многосерийного сиквела. И уже тогда было известно, что к роли главного героя Валентина Макки вернётся Кевин Бейкон, мечтающий, по его собственным словам, вновь окунуться в историю о подземных гигантах:

Из всех персонажей, которых я за свою жизнь сыграл, он единственный, в кого спустя 25 лет мне хотелось бы вновь перевоплотиться.

Кинокартина рассказывает о команде отважных смельчаков из Невады, вынужденных вести борьбу за выживание с исполинскими подземными червями-хищниками, отличающимися очень агрессивным нравом. Сюжет многосерийного продолжения пока не разглашается.

Вдобавок к работе на съёмочной площадке Бейкон взвалил на себя обязанности исполнительного продюсера потенциального сериала. Сценарий пишет Эндрю Миллер («Тайный круг»). Тяготы производства с Blumhouse Productions разделит Universal Cable Productions.

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