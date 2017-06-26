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ИГРЫ
 
Первоисточник: www.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Final Fantasy XV — месяц выхода Episode Ignis и другие анонсы

С выходом второго дополнения к Final Fantasy XV в сеть попал первый тизер дополнения третьего — Episode Ignis. Особой информативностью ролик не отличается, но из него мы всё-таки узнаём один важный момент: то, что релиз эпизода намечен на декабрь 2017 года.

Тем временем сама Final Fantasy XV получила очередной крупный патч, который научил автомобиль четвёрки героев выезжать за пределы трасс и кататься по бездорожью.

Ну и, раз уж мы заговорили об этой игре, то упомянем, что в рамках намеченной на август выставки Gamescom 2017 авторы обещают сделать какие-то заметные анонсы в отношении её дальнейшего развития. Ещё один сезонный пропуск? Final Fantasy XV-2? Ещё пара бесполезных VR-миниигр уровня рыбалки?.. Поживём — узнаем.

 
 
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Видео Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One)
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