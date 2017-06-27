Многосерийнвя экшен-драма «Клятва» от потокового сервиса Crackle расширяет свой актёрский состав — одного из главных героев в сериале сыграет Райан Квантен (фильмы «Достань меня, если сможешь», «Люблю твою жену», сериал «Настоящая кровь»).

Десятисерийный криминальный боевик повествует о порочном мире преступных организаций, куда могут влиться лишь избранные. Том Хэммонд (Шон Бин) — полицейский и по совместительству лидер известной ОПГ «Вороны», состоящей из копов. Нарвавшись на фэбээровца под прикрытием, Хэммонд попадает в тюрьму, но после отсидки намерен вернуть себе власть, за которую придётся побороться с теми, кто ещё вчера помогал ему управлять бандой.

Квантен сыграет прагматичного и хладнокровного Стива Хэммонда — сына Тома Хэммонда и нынешнего лидера «Воронов». Стивен проницателен, сообразителен, умеет мыслить тактически и привык заботиться о родных и близких.

Создателем, шоураннером и главным сценаристом числится бывший полицейский Джо Хэлпин («Гавайи 5.0»). Первую серию снимет Джефф Т. Томас («Подозреваемый», «Почти человек»). Исполнительными продюсерами наряду с Хэлпином выступают Кёртис 50 Cent Джексон, Тодд Хоффман и Деннис Ким. Премьера состоится в следующем году.