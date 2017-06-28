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Бывший совладелец студии Playdead, создавшей Limbo, анонсировал новую игру

Вообще, когда слаженные авторские команды разваливаются — это только повод для грусти. Но почему не посмотреть на ситуацию с оптимизмом? Вот из студии Playdead, ответственной за Limbo и Inside, прогнали одного из основателей. Но он не исчез, а собрал другую команду с говорящим названием Jumpship и анонсировал свой новый проект — Somerville.

Пока информация об игре более-менее ограничивается представленным ниже тизером и коротеньким определением: «Somerville — фантастический приключенческий экшен, повествующий о жизнях нескольких индивидуумов во время глобальной катастрофы». А раз информации нет, то давайте поговорим о ситуации, которая привела к появлению студии Jumpship на свет.

Видите ли, Playdead основали два товарища: Арнт Дженсен и Дино Патти. Но десять лет, потраченные на разработку пары игр, уничтожили их дружбу: с какого-то момента товарищи начали общаться исключительно через адвокатов, Дино отстранился от работы проектами, Арнт попытался и вовсе разорвать всякую связь между Дино и Playdead, а когда сделать это бесплатно не вышло — выкупил долю сооснователя за 7,2 миллиона долларов. Последний, правда, продавать свои акции не хотел, но в итоге сумма наверняка пригодилась при создании Jumpship.

Вот такая ситуация. Вроде бы неприятно, но теперь вместо одной инди-истудии у нас есть две. И, если повезёт, каждая из них будет выпускать игры как минимум уровня Inside.

 
 
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