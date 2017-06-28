CI Games признала Sniper: Ghost Warrior 3 ошибкой

Уметь признавать свои ошибки — полезный навык. И студия CI Games нашла в себе силы согласиться, что попытка поиграть на равных с крупными издателями и их баснословными бюджетами была глупой затеей.

Приступая к созданию Sniper: Ghost Warrior 3 мы запланировали довольно-таки масштабную игру с открытым миром — идея, которая оказалась слишком амбициозной и требующей на достойную реализацию куда больше времени, чем мы могли потратить. Мы банально ошиблись в расчётах, прикидывая сроки разработки относительно размеров нашей команды. Игра в догонялки с функционалом и зрелищностью ААА-блокбастеров была большой ошибкой, вместо этого нам следовало сосредоточиться на чём-то меньшем и сделать это отлично. Марек Тиминский, генеральный директор CI Games

Сейчас CI Games занимается поддержкой Sniper Ghost Warrior 3 и разработкой сиквела Lords of the Fallen, но следом команда планирует создать тактический шутер, сконцентрированный на достойной реализации его центральных механик и раскрывающий их в рамках чёткой помиссионной структуры.