 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ложка дёгтя: «Ведьмак» Манга «Форма голоса»: Российское издание «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой» Мартин Фриман готовит сериал по «Потерянному раю» Джона Мильтона
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

CI Games признала Sniper: Ghost Warrior 3 ошибкой

Уметь признавать свои ошибки — полезный навык. И студия CI Games нашла в себе силы согласиться, что попытка поиграть на равных с крупными издателями и их баснословными бюджетами была глупой затеей.

Приступая к созданию Sniper: Ghost Warrior 3 мы запланировали довольно-таки масштабную игру с открытым миром — идея, которая оказалась слишком амбициозной и требующей на достойную реализацию куда больше времени, чем мы могли потратить. Мы банально ошиблись в расчётах, прикидывая сроки разработки относительно размеров нашей команды. Игра в догонялки с функционалом и зрелищностью ААА-блокбастеров была большой ошибкой, вместо этого нам следовало сосредоточиться на чём-то меньшем и сделать это отлично.

 
Марек Тиминский, генеральный директор CI Games

Сейчас CI Games занимается поддержкой Sniper Ghost Warrior 3 и разработкой сиквела Lords of the Fallen, но следом команда планирует создать тактический шутер, сконцентрированный на достойной реализации его центральных механик и раскрывающий их в рамках чёткой помиссионной структуры.

+ Обсудить
Темы
 
Sniper: Ghost Warrior 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые игры апреля 2017: Persona 5, Syberia 3, Warhammer 40,000: Dawn of War III и другие
 
КГ играет: бета Sniper: Ghost Warrior 3
 
Анонс и дата выхода Sniper: Ghost Warrior 3

Тоже интересно

 
Кино Международный финальный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка»
 
Кино Росомаха возвращается. Тизер «Логана»
 
Кино Тизер-трейлер фильма «хХх: Возвращение Ксандера Кейджа»
 
Кино Ролик с Суперкубка и постер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино «Дисней» переснимет «Ракетчика» с чернокожей актрисой
 
Кино Постер фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика