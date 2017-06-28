Режиссёр «Святых из Бундока» возвращается с новым экшен-триллером

Кинодел Трой Даффи возвращается к режиссуре c триллером The Blood Spoon Council по сценарию, который он написал вместе с Крисом Ласситером. Последний раз Трой использовал свой навык постановщика в 2009 году, когда вышел фильм «Святые из Бундока 2: День всех святых». Ничего удивительно, что после этого особого спроса на мистера Даффи не наблюдалось.

Но давайте знакомиться с сюжетом «совета кровавой ложки».

Сюжет рассказывает о группе линчевателей (с хитрым титульным названием), которая занимается отловом и казнью серийных убийц на территории США. ФБР крайне недовольно сложившимся положением вещей и отправляет юного и страшно сообразительного составителя психологических портретов расследовать дело. Протагонист пытается залезть в голову основателя The Blood Spoon Council, но находит там такое, что расследование быстро скатывается в кювет и начинается смертельная игра в кошки-мышки.

Даффи планирует снять заряженный экшеном психологический триллер без тормозов: все серийные убийцы взяты из реальной жизни, а главу Совета обязан сыграть исключительный актёр.

Продюсер проекта надеется, что Трой не растерял свою лояльную фанбазу и зрители обратят внимание на постановку. Иначе, зачем всё это?