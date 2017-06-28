 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Facebook займётся производством сериалов HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода «Рыцари „Сидонии“» и «Блейм!» получат продолжения Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода
КИНО
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Святых из Бундока» возвращается с новым экшен-триллером

Кинодел Трой Даффи возвращается к режиссуре c триллером The Blood Spoon Council по сценарию, который он написал вместе с Крисом Ласситером. Последний раз Трой использовал свой навык постановщика в 2009 году, когда вышел фильм «Святые из Бундока 2: День всех святых». Ничего удивительно, что после этого особого спроса на мистера Даффи не наблюдалось.

Но давайте знакомиться с сюжетом «совета кровавой ложки».

Сюжет рассказывает о группе линчевателей (с хитрым титульным названием), которая занимается отловом и казнью серийных убийц на территории США. ФБР крайне недовольно сложившимся положением вещей и отправляет юного и страшно сообразительного составителя психологических портретов расследовать дело. Протагонист пытается залезть в голову основателя The Blood Spoon Council, но находит там такое, что расследование быстро скатывается в кювет и начинается смертельная игра в кошки-мышки.

Даффи планирует снять заряженный экшеном психологический триллер без тормозов: все серийные убийцы взяты из реальной жизни, а главу Совета обязан сыграть исключительный актёр.

Продюсер проекта надеется, что Трой не растерял свою лояльную фанбазу и зрители обратят внимание на постановку. Иначе, зачем всё это?

+ Обсудить
 28 апреляТрой Даффи готовит сериал-приквел «Святые из трущоб: Начало» 8 июня 2015 года«Святые из трущоб» засобирались в телевизор 15 июня 2011 годаТелепроповедники из трущоб
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер для взрослых фильма «Святые из бундока 2: День всех святых»
 
Первые 5 минут фильма «Святые из бундока 2: День всех святых»
 
Трейлер фильма "Святые из трущоб 2" с русскими субтитрами

Тоже интересно

 
«Прибытие» — трейлеры
 
Игры Рецензия на игру Until Dawn
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 61: Сбор мужиков в лукошко
 
Сарик Андреасян обвинил маркетологов «28 панфиловцев» в чёрном пиаре против «Землетрясения»
 
Киноитоги года
 
«Чужой: Завет» — первый трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика