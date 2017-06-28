Кабельный канал AMC оформил сериалу «Лучше звоните Солу» четвёртый сезон. Сюрпризом продление спин-оффа криминальной драмы «Во все тяжкие» не стало. Обласканный критиками проект (14 номинаций на «Эмми») завоевал и зрительские сердца. Каждый эпизод третьего сезона собирал у экранов в среднем 3,6 млн человек, из которых 2 млн приходились на возрастную категорию «25–54 года», а это третий по величине показатель среди всех драм на кабеле.

События разворачиваются за шесть лет до оригинального сериала и повествуют о превращении неудачливого мелкого адвоката Джимми Макгилла в скользкого и прожжённого Сола Гудмана. Боб Оденкёрк, разумеется, вернётся к своей роли в четвёртом сезоне. В отношении остального актёрского состава, включающего Джонатана Бэнкса, Майкла Маккина, Ри Сихорн, Майкла Мэндо и Джанкарло Эспозито, ясности пока нет.

Исполнительными продюсерами проекта числятся Винс Гиллиган, Питер Гулд, Марк Джонсон, Мелисса Бернштейн, Томас Шнауз и Дженнифер Хатчинсон. Производственный процесс держат на контроле Sony Pictures Television и AMC Studios. Премьера десятисерийного четвёртого сезона «Лучше звоните Солу» намечена на следующий год.