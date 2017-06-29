Кабельный канал FXХ назвал официальную дату выхода четвёртого сезона «Ты — воплощение порока» — комедия об отношениях возвращается в телеэфир 6 сентября.

Сериал рассказывает о молодом британском писателе Джимми — эгоисте с завышенным самомнением, который вкушал все прелести свободной жизни в солнечном Лос-Анджелесе, пока не повстречался с циничной красавицей Гретхен, не привыкшей связывать себя скучными узами примерных отношений. Молодые люди влюбились друг в друга, однако скучной и шаблонной романтической парочкой им стать не грозит — слишком уж нестандартных личностей связала судьба.

В четвёртом сезоне «Ты — воплощение порока», исполнительным продюсером и шоураннером которого выступает Стивен Фолк («Косяки»), к своим ролям вернутся Крис Гир, Ая Кэш, Десмин Боргес и Кетер Донохью.

Вдобавок на телеэкарны возвращается ещё одна комедия от FХX — 14 сентября в эфире стартует второй сезон «Перемен», повествующих о Сэм Фокс — матери-одиночке с тремя дочерьми и актрисе эпизодических ролей, которой приходится сочетать вечные подработки с воспитанием детей и попытками наладить личную жизнь, что крайне непросто из-за катастрофической нехватки времени.