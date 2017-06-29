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Самое продаваемое аниме за 19–25 июня
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«Атака на Титана 2» начала лучше, чем прогнозировалось, даже существенно лучше. Но всё-таки выдала цифры, в сравнении с предыдущим сезоном никуда не годящиеся: у того за первую неделю продалось 56 793 диска. Возможно, это самое сильное падение сиквела в истории.

Лидером же на этот раз стал «Звёздный школьный мюзикл 2» с 7 876 проданными копиями, что лишь немногим меньше, чем у первого сезона (а если быть точным, на 331 экземпляр).

Три другие новинки стартовали куда как слабее, и если у «Воссоздателей» продажи ещё более-менее, то «Заводная планета» и «Боевая хулиганка: Девчонка бьёт парней» сразу же пошли ко дну. Впрочем, это было ожидаемо.

«Звук! Эуфониум 2» выпустил последний том и показал прирост — 6 428 копий (+606). Средние продажи сезона ещё чуть улучшатся, но уже и сейчас весьма неплохи — 7 390 дисков, что лишь немногим меньше, чем у первого с его 8 329. Давай, Kyoto Animation, не стесняйся, музицирующим девочкам наверняка ещё есть куда расти.

«Служанка-дракон госпожи Кобаящи» показывает не настолько оптимистичные, но небезнадёжные цифры — 3 247 дисков (+19), а в среднем после четырёх томов — 3 675.

Ещё скромнее успехи «Академии ведьмочек» — у неё 3 019 копий (+94), и 3 165 в среднем. По крайней мере, продажи не падают, что важно, ведь впереди ещё шесть томов.

«АККА: Надзорный департамент 13 районов» прирос и вовсе на 424 диска, и теперь в его активе уже 4 096. В этом случае скорее жаль, что томов так мало — всего три.

Всё иначе у «Громкой мечты»: вроде и к каждому тому прилагаются билеты, но они явно какие-то неправильные, потому что второму это обстоятельство ничуть не помешало обвалиться — аниме потеряло разом 2 413 покупателей, так что их осталось всего 3 383.

Полнометражка «Я жду мгновения, когда ты полюбишь меня: Признания исполнительного комитета» ограничилась 6 509 проданными дисками. Обладающая не столь длинным названием предыдущая работа «Ты всегда мне нравилась: Признания исполнительного комитета» начинала с 11 275 дисков.

«Форма голоса» теряет запал, но уже и так всё прекрасно: 52 375 копий — это сильно. Хотя смотря с чем сравнивать — заглянувший в топ «Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь» может подтвердить.

О переизданиях: «Фронт кровавой блокады» показал слабые цифры — 2 380 боксов, то есть всего 13,8% от средних продаж аниме. Похоже, запланированный на осень второй сезон не сумеет подобраться к первому по объёму продаж.

Что до предыдущей недели, то её можно коротко описать словами «ничего интересного не случилось»: «Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото» продал 1 830 дисков (и это первое место, представьте себе!), «Сейлор Мун: Луна в матроске» — 1 549, да «Цугумомо» — 834.

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