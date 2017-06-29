Восьмисерийный комедийный триллер «Убивая Еву» от BBC America, в процесс работы над которым недавно включилась производственная компания IMG, обрёл исполнительницу второй главной роли — Джоди Комер («Тринадцать», «Белая принцесса»).

Шпионский сериал, основанный на серии романов Люка Дженнингса, рассказывает о наёмной убийце-психопатке Вилланеле, которую сыграет Комер, и охотящейся на неё Еве (Сандра О) — сотруднице службы безопасности, давно мечтавшей поменять бумажную работу на оперативную. Так начинается смертельно опасная, полная юмора и экшена игра в кошки-мышки между элегантной, талантливой убийцей и смышлёной оперативницей — обе женщины невероятно умны и одинаково одержимы друг другом.

Шоураннером и основным сценаристом проекта выступает Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»); она же числится исполнительным продюсером наряду с Салли Вудворд Джентл («Уайтчепел») и Ли Моррис («Демоны да Винчи»). Производственный процесс наравне с IMG курирует студия Sid Gentle Films.