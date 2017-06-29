 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер Ноль кадров в секунду. Выпуск 166: День, когда DC победила Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» Телевизионный спин-офф «Джона Уика» уже в работе «Яндекс.Такси» профинансирует кино про себя
11
КИНО
 
Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Список потенциальных совместных фильмов производства Китая и России

Оказывается, во время Московского международного кинофестиваля имела место деловая программа — российско-китайский круглый стол с изобретательным названием «Шёлковый путь». Там обсуждались настоящее и будущее совместных проектов: выступали представители ММКФ, China Film Co-Production Corporation и кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова.

Вполне очевидно, что отечественным киношникам очень хочется почаще заходить с гостинцами в китайский прокат с его зрителями (больше миллиарда) и огромным количеством экранов (44,5 тысяч). В 2016-м это удалось четырём фильмам.

Китайцы за год снимают около 700 художественных картин и заинтересованы в производстве совместных лент.

Например, «Из Пекина в Париж» — кино о ралли 1907 года, в котором гонщики из разных стран прокатились из Пекина в Париж (через Монголию и Сибирь). Для производства ищут «крупных продюсеров мирового уровня» и не против участия российских партнёров.

Ещё «Компас судьбы» — приключенческий фильм в духе «Индианы Джонса» с бюджетом в $ 10 млн. Китайцы хотят получить от наших кинобизнесменов хотя бы 30% бюджета в комплекте с режиссёром, сценаристом и исполнительницей главной женской роли.

Есть комедийное дорожное приключение «Три идиота в России» про трёх прохиндеев, один из которых переходит путь китайской мафии и бежит в Россию, где его ждут новые приключения.

Русские производители нанесли ответный удар, предложив свои проекты.

Тимур Бекмамбетов вынашивает молодёжный экшен «#Крыша»: сюжет рассказывает о парне, решившем бросить офис и стать максимально экстремальным. Популярность и лайки он зарабатывает, вступив в запретный клуб руферов. Помните первое правило клуба руферов? И Бекмамбетов помнит.

Студия Art Pictures ищет партнёров для «Притяжения 2». Теперь, когда бюджет фильма вырос до $ 20 млн, а часть сюжета перенесена в Китай, срочно нужны местные специалисты.

Компания «Приор» анонсировала фантастический фильм «Центрум» — экранизацию межавторского цикла «Пограничье», начатого Сергеем Лукьяненко. Действие первоисточника происходит в нашем мире и параллельном мире Центрума, проход в который может открыть кто угодно, если найти правильный способ. Главный герой — Иван Переславский — ненароком попадает в Центрум, где решает остаться в качестве пограничника. Однажды пограничники обнаруживают, что среди них есть засланец из другого мира, который стремится уничтожить на Земле всю пластмассу и нефть и отбросить развитие на сотню лет в прошлое. Иван пытается вычислить противника и остановить нашествие «высокомолекулярной чумы». В проект хотят вложить $ 25 млн и привлечь звёзд мирового уровня.

Также представили ужастик «Реликт» про международную команду учёных, на которую в районе Байкала нападает чудовище.

11 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Уиллем Дефо будет положительным героем в «Лиге справедливости. Части 1»
 
Рецензии и отзывы на фильм «Мумия»
 
Аниме ЕВА-86. Часть 2
 
Персонажи «Варкрафта»
 
Кадры из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Два с половиной часа «Бэтмена против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика