Список потенциальных совместных фильмов производства Китая и России

Оказывается, во время Московского международного кинофестиваля имела место деловая программа — российско-китайский круглый стол с изобретательным названием «Шёлковый путь». Там обсуждались настоящее и будущее совместных проектов: выступали представители ММКФ, China Film Co-Production Corporation и кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова.

Вполне очевидно, что отечественным киношникам очень хочется почаще заходить с гостинцами в китайский прокат с его зрителями (больше миллиарда) и огромным количеством экранов (44,5 тысяч). В 2016-м это удалось четырём фильмам.

Китайцы за год снимают около 700 художественных картин и заинтересованы в производстве совместных лент.

Например, «Из Пекина в Париж» — кино о ралли 1907 года, в котором гонщики из разных стран прокатились из Пекина в Париж (через Монголию и Сибирь). Для производства ищут «крупных продюсеров мирового уровня» и не против участия российских партнёров.

Ещё «Компас судьбы» — приключенческий фильм в духе «Индианы Джонса» с бюджетом в $ 10 млн. Китайцы хотят получить от наших кинобизнесменов хотя бы 30% бюджета в комплекте с режиссёром, сценаристом и исполнительницей главной женской роли.

Есть комедийное дорожное приключение «Три идиота в России» про трёх прохиндеев, один из которых переходит путь китайской мафии и бежит в Россию, где его ждут новые приключения.

Русские производители нанесли ответный удар, предложив свои проекты.

Тимур Бекмамбетов вынашивает молодёжный экшен «#Крыша»: сюжет рассказывает о парне, решившем бросить офис и стать максимально экстремальным. Популярность и лайки он зарабатывает, вступив в запретный клуб руферов. Помните первое правило клуба руферов? И Бекмамбетов помнит.

Студия Art Pictures ищет партнёров для «Притяжения 2». Теперь, когда бюджет фильма вырос до $ 20 млн, а часть сюжета перенесена в Китай, срочно нужны местные специалисты.

Компания «Приор» анонсировала фантастический фильм «Центрум» — экранизацию межавторского цикла «Пограничье», начатого Сергеем Лукьяненко. Действие первоисточника происходит в нашем мире и параллельном мире Центрума, проход в который может открыть кто угодно, если найти правильный способ. Главный герой — Иван Переславский — ненароком попадает в Центрум, где решает остаться в качестве пограничника. Однажды пограничники обнаруживают, что среди них есть засланец из другого мира, который стремится уничтожить на Земле всю пластмассу и нефть и отбросить развитие на сотню лет в прошлое. Иван пытается вычислить противника и остановить нашествие «высокомолекулярной чумы». В проект хотят вложить $ 25 млн и привлечь звёзд мирового уровня.

Также представили ужастик «Реликт» про международную команду учёных, на которую в районе Байкала нападает чудовище.